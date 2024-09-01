Юрист ответил, что делать, если рабочие срывают сроки ремонта

Если рабочие систематически срывают сроки ремонта в квартире, следует обратиться к договору, который был заключен между заказчиком и подрядчиком. В документе должны быть указаны сроки выполнения работ и прописана ответственность за их нарушение, рассказал «Газете.Ru» Артем Дубников, юрист компании «Консул».

«Если подрядчик не выполняет свои обязательства, заказчик имеет право требовать компенсации за причиненный ущерб или расторжения договора. Также можно обратиться в суд для защиты своих прав. В этом случае необходимо собрать все доказательства нарушения сроков ремонта и прикрепить их к заявлению», — объяснил он.

По словам эксперта, проблема решаема и в досудебном порядке — можно попробовать договориться с подрядчиком о переносе сроков выполнения работ или о предоставлении скидки на стоимость услуг.

Чтобы обезопаситься от издержек, еще перед началом ремонта с рабочими необходимо подписать соответствующие документы.

«Договор подряда определяет условия сотрудничества между заказчиком и исполнителем. В нем указываются сроки выполнения работ, стоимость услуг, права и обязанности сторон. В техническом задании содержится подробное описание работ, которые должны быть выполнены. В ТЗ также могут быть указаны требования к качеству материалов и оборудования. Смета расходов — это документ, в котором указывается итоговая стоимость работ и материалов. Он помогает контролировать расходы и избежать непредвиденных затрат», — добавил юрист.

Акт приема-передачи подтверждает передачу объекта от заказчика к исполнителю и подписывается перед началом работ. В таком акте указываются дефекты и недостатки, обнаруженные при осмотре объекта.

«По окончании ремонта, стороны подписывают Акт выполненных работ, это финальный документ, подтверждающий выполнение всех пунктов договора и технического задания. В нем дополнительно указывается объем и стоимость проведенных на объекте работ», — рассказал специалист.

Срывая сроки сдачи работ, подрядчик нарушает статью №708 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за нарушение срока выполнения работ и иных сроков, установленных договором подряда. Также, в соответствии со статьей 715 Гражданского кодекса РФ, заказчик имеет право расторгнуть договор подряда и потребовать возмещения убытков, если подрядчик своевременно не приступил к исполнению своих обязанностей или выполняет работу настолько медленно, что ее окончание в установленный срок явно невозможно.

«Даже если по договору данный риск лежит на заказчике, в случае несоблюдения работниками сроков сдачи выполненной работы, ответственность за последующие убытки переходит к подрядчику», — объяснил Дубников.

Для защиты своих прав пострадавший от недобросовестных исполнителей может обратиться в органы местного самоуправления — они могут провести проверку деятельности подрядчика и принять меры по устранению нарушений.

В случае злостных нарушений следует обращаться в прокуратуру — ведомство имеет полномочия возбудить дело против подрядчика за нарушение законодательства.

«Также, через подачу заявления в суд можно взыскать убытки, вызванные несвоевременной сдачей работ. Важно помнить, что перед обращением в вышеуказанные органы необходимо собрать все официальные доказательства, подтверждающие факт нарушения сроков ремонта», — резюмировал он.

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