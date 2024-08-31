Президент России Борис Ельцин и канцлер Германии Гельмут Коль на торжественных мероприятиях в Берлине по случаю завершения вывода Западной группы войск из Германии, 31 августа 1994 года

«Калинка», Паша-Мерседес и убийство журналиста: как советские войска унизили выводом из ФРГ 30 лет назад советские солдаты уходили из ФРГ под пение пьяного Ельцина

31 августа 1994 года в Берлине прошел «парад национального унижения» — пьяный президент России Борис Ельцин дирижировал военным оркестром, пока остатки Группы советских войск в Германии уходили на восток. ГСВГ была самым крупным и боеспособным соединением Советской Армии. На фоне распада СССР в ней развилась коррупция, из-за расследования которой был даже убит журналист Дмитрий Холодов. О скандальном выводе советских «оккупантов» из Германии — в материале «Газеты.Ru».

Друзья-оккупанты

Группа советских оккупационных войск в Германии была создана после Победы над нацистской Германией. В ее состав вошли более 2 млн солдат и офицеров из 1-го и 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, бравших Берлин и другие города восточной части Третьего Рейха. Впоследствии СССР стал контролировать одну из четырех зон союзной оккупации Германии, ставшую впоследствии Германской Демократической Республикой (ГДР).

Группу оккупационных войск спустя почти 10 лет переименовали — убрали слово «оккупационные». Теперь советские интересы в ГДР защищала ГСВГ — просто Группа советских войск в Германии. Под этим названием самая крупная и боеспособная группировка советских Вооруженных сил (и крупнейшая воинская сила, размещенная за рубежом) и вошла в историю.

Поначалу ГСВГ размещалась в старых казармах вермахта. При Сталине численность группы составляла почти 3 млн человек.

Постепенно размеры ГСВГ сокращались, а для размещения солдат строили разветвленную сеть инфраструктуры — военные базы, аэродромы, казармы, школы для детей офицеров, пионерлагеря и санатории, а также собственные телецентры, дома культуры и даже драмтеатр.

К концу 1980-х, после нескольких сокращений численности ВС СССР, в рядах ГСВГ осталось около 500 тыс. солдат и офицеров. В случае войны с НАТО их задачей было удерживать позиции до подхода основных советских сил. По мнению западных стратегов, тысячи танков ГСВГ должны были прорвать ядерные минные поля американцев и вклиниться в Западную Европу, дойдя до Атлантического океана.

close Российские военнослужащие покидают территорию Восточной Германии, 30-31 августа 1994 года Юрий Сомов/РИА Новости

К началу «перестройки» в состав ГСВГ входило почти 8 тыс. танков. Имущество группы оценивалось в 30 млрд дойчмарок ФРГ. Командование ГСВГ распоряжалось более чем 36 тыс. зданий в 777 военных городках. Две трети этих сооружений построил на свои деньги СССР.

Предательство и воровство

В середине 1980-х в Советском Союзе началась «перестройка». Москва под руководством Михаила Горбачева начала сближаться с Западом и постепенно уходить из своей зоны влияния в Восточной Европе.

Выводить советские войска из Германии начали еще в 1989 году — по плану Горбачева, предусматривавшего одностороннее сокращение численности ВС СССР. В том же году ГСВГ переименовали в Западную группу войск (ЗГВ).

После падения в 1989 году Берлинской стены — символа «Железного занавеса» — ГДР и ФРГ пошли по пути объединения, а главы МИД СССР, США, обеих Германий, Франции и Великобритании подписали договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии». По нему пребывание советских войск на территории новой, единой ФРГ определялось как «временное». Вывести сотни тысяч солдат и тысячи танков нужно было до конца 1994 года.

После распада СССР финансирование ЗГВ резко сократилось — более чем в 10 раз, c 820 млн марок в год до 20 млн марок в 1992 году.

В том же году вывод ЗГВ из Германии приближался к апогею. Теперь за него отвечал президент России Борис Ельцин.

close Главнокомандующий Западной группы войск генерал Матвей Бурлаков докладывает президенту России Борису Ельцину и и канцлеру Германии Гельмуту Колю, что международное соглашение о временном пребывании и полном выводе Советской Армии из Германии было выполнено, 31 августа 1994 года Michael Urban/Reuters

Возможность получить от немецкого правительства крупную денежную компенсацию Москва проигнорировала. А кроме обычного оружия и солдат вывозить предстояло еще и многочисленные запасы ядерного оружия.

«За объединение Германии и вывод советских войск немцы были готовы выложить десятки миллиардов в валюте. Но Горбачев довольствовался 12 миллиардами отступных. Ельцину за ускорение вывода ЗГВ хватило 500 миллионов долларов», — утверждал впоследствии последний командующий ГСВГ генерал-полковник Матвей Бурлаков.

close Правящий бургомистр Берлина Эберхард Дипген выступает с речью во время проводов российских военнослужащих на берлинском вокзале, 31 августа 1994 года Юрий Сомов/РИА Новости

Последний маршал СССР и экс-министр обороны Дмитрий Язов называл вывод советских войск из Германии «предательством со стороны Горбачева и Шеварднадзе (тогда — глава МИД СССР)».

«Объяснив, что нам не на что содержать войска в Европе, тогдашние политики отдали эти деньги в распоряжение Березовского, Гусинского, Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом)... Я, кстати, согласился бы с Ельциным, что наши войска в Европе не нужны, если бы американцы не оставались там до сих пор», — говорил маршал.

За почти четыре года из ФРГ вывели шесть армий и 123 тыс. единиц бронетехники и орудий. Вывезли 2,7 млн тонн имущества, из которых 677 тыс. тонн составили боеприпасы. На родину вернулись 338 тыс. военных и 207 тыс. рабочих, служащих и членов семей офицеров. Вывозили имущество ЗГВ на 131 703 вагонах.

Однако рекордные сроки вывода сопровождались неразберихой, коррупционными скандалами и просто-напросто отсутствием места для размещения такого количества людей.

Стоимость недвижимости группы оценили в $28 млрд. Минобороны передавало эти здания коммерческим фирмам из Германии. В ходе долгих переговоров российские военные получили от немцев только $385 млн.

По словам генерал-полковника Бурлакова, ЗГВ по сути вывели в «чистое поле» — вынужденно, поскольку большая часть военных объектов располагалась уже в странах СНГ, а не в России. Ответственность же за это, по мнению последнего командующего, несли Горбачев и Ельцин.

«Виноваты… высшее руководство Советского Союза и, прежде всего, ближайшее окружение Горбачева, которые проводили крайне недальновидную и безответственную политику. Сам Михаил Сергеевич добился мировой популярности благодаря тому, что в угоду внешнеполитическим дивидендам забыл о внутренних проблемах страны. Ради дружеских улыбок западного обывателя и прозвища «Горби» он махнул рукой на собственный народ и его интересы. С неменьшим цинизмом антиармейскую политику продолжил и Президент России Борис Ельцин» Матвей Бурлаков генерал-полковник, последний командующий ЗГВ

Скандалы, коррупция, убийство

Коррупция процветала в ГСВГ еще до распада СССР. К примеру, такие воспоминания об использовании советских солдат в интересах немецких фирм оставил служивший в Германии блогер:

«Немецкий сельскохозяйственный кооператив поставляет в часть овощи. По какой причине советские солдаты должны участвовать в ее уборке? Что это за трогательная дружба? Но рядовой и сержантский состав запросто туда отправляли в рамках укрепления как раз этой самой дружбы между народами. Разумеется, ничего официально немцы за это не платили».

Поспешный вывод ЗГВ из Германии сопровождался многочисленными сообщениями в СМИ о коррупции, пропаже множества техники и стрелкового оружия. Рьяно обвинявший Горбачева и Ельцина в наплевательском отношении к армии генерал Бурлаков оказался фигурантом уголовного дела о хищениях собственности ЗГВ.

Госинспектор РФ Юрий Болдырев в 1992 году отчитывался перед Ельциным о грубых нарушениях военных в ходе вывоза имущества ЗГВ. По подсчетам Болдырева, командующие ЗГВ украли порядка 17 млн дойчмарок. Инспектор потребовал отставки генерала Бурлакова, но того даже повысили в должности до замминистра обороны. Хотя вскоре – сняли с поста «в целях защиты чести вооруженных сил, их командования, авторитета государственной власти и в связи с проводимыми проверками», сообщала газета «Коммерсантъ».

Впрочем, Бурлаков в ходе выступления перед Госдумой отбился от обвинений. Он предоставил документы, которые указывали – командование ЗГВ лишь выполняло приказы Главного управления торговли Минобороны. А пресс-служба Генпрокуратуры РФ заявила, что сообщения в СМИ о якобы грузовике с мебелью и антиквариатом, который ехал на дачу Бурлакова, не соответствовали истине.

Единственным осужденным генералом стал замкомандующего 16-й воздушной армии генерал-майор Николай Селиверстов. Он вместе с немецкими бизнесменами устраивал драг-рейсинг на аэродроме ЗГВ в Грос-Дельне, получил от них 29 тыс. марок, но так и не перевел на счета армии. Генерал утверждал, что денег не получал, но суд решил иначе и дал военному пять лет условно.

close Москвичи встречают российских военослужащих, вернувшихся из Восточной Германии в связи с окончательным выводом Западной группы войск, 4 сентября 1994 года Владимир Вяткин/РИА Новости

Начальник ГУ торговли МО Григорий Каракозов также признан виновным в краже имущества ЗГВ. Но его амнистировали по случаю 50-летия Победы как участника Чеченской войны.

Самым громким скандалом стала история вокруг министра обороны РФ Павла Грачева. В газете «Московский комсомолец» в 1994 году вышла статья журналиста Вадима Поэгли «Паша Мерседес».

В ней утверждалось, что военный чиновник якобы мог купить на похищенную в ЗГВ валюту две машины Mercedes-Benz 500 SEL. «Вор должен сидеть в тюрьме, а не быть министром обороны», — гласил подзаголовок статьи. По запросу Грачева Генпрокуратура возбудила уголовное дело об оскорблении имени министра. Но журналист был оправдан Верховным судом.

close Министр обороны РФ (1992—1996) Павел Сергеевич Грачев, 1994 год Юрий Сомов/РИА Новости

Коррупционные скандалы вокруг ЗГВ закончились смертью журналиста «Московского комсомольца» Дмитрия Холодова. Молодой человек писал про хищения в Минобороны, критиковал министра Грачева за казнокрадство и в 1994 году был убит — в редакцию на его имя прислали посылку с бомбой. Дело Холодова не раскрыто до сих пор. По делу были задержаны несколько отставных военных, но их отпустили за отсутствием доказательств.

close Журналист Дмитрий Холодов (1967-1994) ТАСС

Незадолго до смерти Холодова, 31 августа 1994 года в Трептов-парке в Берлине прошел прощальный парад в честь окончания вывода ЗГВ из Германии. Парад принимали канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент РФ Борис Ельцин.

Ельцин в своей речи заявил, что этот день войдет в историю России, Германии и всей Европы. После собравшиеся там тысячи людей и десятки тысяч телезрителей увидели постыдную сцену — российский лидер пьяным отобрал у дирижера военного оркестра палочку и стал имитировать дирижирование. Немецкие музыканты играли, а после пьяный Ельцин стал петь «Калинку».

close Канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент РФ Борис Николаевич Ельцин в Трептов-парке во время торжественной церемонии вывода Западной группы войск из Германии, 31 августа 1994 года Юрий Сомов/РИА Новости

Так закончилась история советского военного присутствия в Германии. А американские войска до сих пор базируются в ФРГ.