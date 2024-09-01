Хорватия передала Украине роботизированную систему разминирования

Хорватская компания DOK-ING передала украинским властям роботизированную систему разминирования MV-4 на форуме международной безопасности GLOBSEC, который проходил в Праге. Об этом сообщает телеканал N1 со ссылкой на Минобороны страны.

Во время передачи системы вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич отметил ключевую роль инновационных технологий и местного производства в усилении национальной безопасности. По его словам, Загреб работает с Киевом в вопросах разминирования на двустороннем и международном уровнях.

«На международном уровне мы — часть коалиции по разминированию на Украине по инициативе Литвы, у нас есть все основания верить, что эта коалиция даст заметные результаты», — цитирует его РИА Новости.

С начала военной операции компания DOK-ING уже поставила Киеву две роботизированные системы разминирования для Вооруженных сил Украины. Помимо этого, хорватская компания обучила 150 специалистов для работы по разминированию украинских территорий.

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