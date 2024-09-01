Мать детей Дурова выдвинула новое обвинение в адрес основателя Telegram

Ирина Болгар, предполагаемая мать троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщила, что бизнесмен заблокировал карты для семейных расходов. Об этом она написала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

»Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я много лет пользовалась для семейных расходов», — отметила женщина.

Болгар подчеркнула, что Дуров также перестал платить по счетам за детские расходы, которые до этого финансировал напрямую со своих банковских счетов. В их числе: обучение, проездные, медицина. По словам женщины, Дуров якобы также отказывался подписывать согласие на продление иммиграционных документов детей.

Болгар пришла к выводу, что это сделано для того, чтобы помешать ей с детьми оставаться в Европе. Она также пришла к выводу об объявлении ультиматума и лишении возможности обращаться в европейские суды.

Накануне стало известно, что к основателю Telegram были вопросы в России, но его никто не арестовывал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Дурова предупредили, что его жизнь в опасности.