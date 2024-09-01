Россиянам рассказали о лайфхаках, как эффективно вернуть онлайн-покупку

Конец летнего периода и приближение осени традиционно сопровождаются множеством распродаж, которые запускают интернет-магазины. Вместе с этим актуальным становится вопрос возврата товаров. Если в розничном магазине вы можете сразу вернуть не подошедшую или бракованную вещь, то при онлайн-покупках возникает гораздо больше нюансов и ситуаций, которые стоит учитывать. О том, какие шаги необходимо предпринять, чтобы грамотно вернуть онлайн-заказ, «Газете.Ru» рассказала главный специалист по рекламациям службы доставки Dalli Екатерина Денисова.

Существует несколько распространенных ситуаций, в которых покупатель имеет право оформить возврат товара.

«Товар не соответствует описанию. Вы можете заказать одежду или бытовую технику, но иногда происходит так, что доставляют товар не того цвета, неверного размера или другой формы. Это может произойти даже при использовании таблицы размеров, так как разные бренды могут иметь различные стандарты. В другом случае, вы получили брюки, но заметили на них пятна или повреждения. В таких ситуациях покупателю часто бывает сложно доказать, что товар был бракован изначально, а не испорчен вами после примерки», — объяснила она.

Ситуации, когда при примерке вы осознаете, что размер не подошел, также довольно распространены. Кроме того, существует риск нарушения целостности упаковки. Иногда на складе или при доставке с посылками могут обращаться неаккуратно, что может привести к повреждениям.

«Также возможны ситуации, когда вы получаете недоброкачественный или просроченный товар, особенно если речь идет о продуктах питания или косметике. Важно всегда проверять срок годности и состояние упаковки при получении. Если покупатель случайно заказал не тот товар, он также имеет право на возврат. Однако для этого необходимо, чтобы товар не был использован и сохранил первоначальный вид. Важно помнить, что у каждого магазина могут быть свои правила возврата и обмена товаров, поэтому перед покупкой стоит ознакомиться с условиями», — отметила эксперт.

Чтобы возврат товара прошел максимально гладко, необходимо следовать нескольким основным правилам.

«Сохраните внешний вид и упаковку. Например, ношеную одежду вернуть уже не получится. Не выбрасывайте чеки и упаковку со штрих-кодом: они подтвердят, где был куплен товар. Также, некоторые интернет-магазины требуют заполнения специальной формы возврата. Убедитесь, что вы правильно заполнили все поля. Перед отправкой товара обратно свяжитесь с продавцом для уточнения деталей возврата», — рассказала она.

В соответствии с законодательством, вы можете вернуть товар в течение 7 дней с момента его получения. При онлайн-покупке этот период также включает выходные и праздничные дни, однако отсчет начинается со следующего дня после доставки.

Эксперт также поделилась советами на случай, если продавец отказывается принять возврат.

«Свяжитесь с поддержкой платформы, на которой был приобретен товар. Они могут помочь урегулировать спор с продавцом. Многие платформы предлагают защиту покупателя. Это может включать возврат денег в случае, если товар не соответствует описанию или оказался бракованным. Направьте официальную письменную претензию продавцу с указанием всех деталей проблемы и требованием о возврате средств. В претензии укажите сроки ответа и возможные дальнейшие действия. Если все вышеперечисленные меры не помогли, вы можете обратиться в Роспотребнадзор для защиты своих прав», — сказала Денисова.

Самым эффективным способом для оформления возврата станет внимательная проверка заказа на месте и в случае обнаружения расхождений отказаться от него.

«Таким образом сумму за оплаченный товар вернут быстрее. Однако, на сегодняшний день интернет-магазины достаточно лояльны и даже если вы обнаружите, что вам пришла другая вещь после получения, вы можете связаться со службой поддержки и оформить возврат», — резюмировала специалист.

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