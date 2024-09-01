США призвали Китай воздержаться от эскалации ситуации в Южно-Китайском море

Американские власти осуждают шаги КНР, направленные на усиление эскалации в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

Он выразил поддержку своего союзника в лице Филиппин.

Миллер осудил опасные действия КНР в отношении законных морских операций филиппинского флота в Южно-Китайском море 31 августа.

В Вашингтоне призвали КНР впредь согласовывать свои претензии с нормами международного права.

«Незаконные претензии КНР на «территориальный суверенитет» <…> угрожают свободе судоходства», — резюмировал представитель госдепартамента.

Накануне Китай обвинил Филиппины в таране катера морской полиции. Инцидент произошел в спорной акватории возле рифа Сяньбинь островов Наньша (Спратли). В КНР призвали Филиппины не создавать горячие точки, а также не обострять ситуацию. В случае, если нарушения продолжатся, «Филиппины будут ответственны за все последствия». В Китае подчеркнули, что государство продолжит решительно защищать свой территориальный суверенитет и морские права и интересы.

Ранее в Китае не исключили возможности конфликта в Южно-Китайском море.