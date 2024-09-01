Врач объяснила, кому принимать омега-3 надо с осторожностью

Дефицит омега-3 жирных кислот — распространенная проблема. Некоторые исследования указывают, что до 70-80% людей в западных странах не получают достаточного количества этих важных нутриентов через пищу. Трихолог бренда «Biofoods» Анна Аверкина рассказала «Газете.Ru», почему омега-3 не просто модный тренд, а необходимость.

Так, недостаточное количество Омега-3 может привести к сухости кожи и волос, что часто сопровождается ломкостью и выпадением волос.

«Дефицит омега-3 может усугублять воспалительные состояния кожи, такие как экзема и псориаз. Ломкость и медленный рост ногтей также могут быть связаны с недостатком омега-3», — объяснила она.

По словам врача, омега-3 играют роль в поддержании психического здоровья, и их дефицит может быть связан с депрессией и тревожностью.

Помимо прочего, недостаток омега-3 повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как они помогают поддерживать нормальный уровень холестерина и артериальное давление.

«Рекомендуемая суточная доза омега-3 варьируется в зависимости от возраста, пола и состояния здоровья. В среднем, взрослым рекомендуется потреблять около 250-500 мг комбинированных EPA и DHA (докозагексаеновой и эйкозапентаеновой кислот) в день. Для людей с конкретными медицинскими показаниями или беременных женщин доза может быть выше, но это стоит обсудить с врачом», — подчеркнула эксперт.

В большинстве случаев омега-3 могут приниматься на постоянной основе без необходимости делать перерывы. Это связано с тем, что они являются основными нутриентами, которые организм не может синтезировать самостоятельно и должен получать из внешних источников. Однако несколько аспектов следует учитывать.

«Выбирайте качественные добавки омега-3, которые прошли очистку от ртути и других токсинов, особенно если они произведены из рыбы. Важно придерживаться и рекомендуемой дозировки. Слишком высокие дозы могут разжижать кровь и вызвать другие побочные эффекты. Всегда стоит проконсультироваться с врачом перед началом длительного приема добавок, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете другие лекарства», — добавила врач.

Специалист подчеркнула, что омега-3 особенно важны для развития мозга и зрения у детей. Дефицит может привести к проблемам с концентрацией внимания и обучением.

Омега-3 необходимы для правильного развития нервной системы плода и младенца. Рекомендуется увеличенный прием DHA, одной из форм омега-3, во время беременности и кормления грудью.

У пожилых людей омега-3 помогают поддерживать когнитивные функции и могут снизить риск развития возрастных дегенеративных заболеваний, таких как деменция и болезнь Альцгеймера.

«Морепродукты — лосось, скумбрия, сардины и тунец — являются отличными источниками EPA и DHA. Также, льняное семя, чиа, грецкие орехи и конопляное семя содержат альфа-линоленовую кислоту (ALA), которая может частично преобразовываться в EPA и DHA в организме. Рыбий жир, крилевое масло и масло из водорослей тоже являются популярными добавками, богатые омега-3», — сказала Аверкина.

Врач подчеркнула, что омега-3 жирные кислоты подвержены окислению, что может привести к образованию вредных свободных радикалов. Хранить добавки необходимо в прохладном, темном месте и следить за сроком годности.

«Омега-3 работают лучше в комплексе с другими нутриентами, такими как витамин Е, который помогает предотвратить окисление жирных кислот. Постарайтесь включить в рацион больше продуктов, богатых омега-3, и снизить потребление омега-6 жирных кислот, которые могут конкурировать с омега-3 за метаболические пути в организме. Есть глубокое заблуждение, что чем больше, тем лучше, но не все комплексы благотворно воздействуют на организм», — добавила специалист.

Высокие дозы омега-3 могут разжижать кровь, что важно учитывать, если вы принимаете антикоагулянты или готовитесь к хирургическим операциям. Также, у некоторых людей добавки омега-3 могут вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта, такие как изжога или диарея. В таких случаях рекомендуется принимать добавки вместе с пищей.

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