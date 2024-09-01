Средства ПВО сбили пятый беспилотник, направлявшийся к Москве

Еще один дрон, летевший на Москву, уничтожен в Ленинском городском округе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА», — отметил он, уточнив, что на месте «работают все службы».

До этого Собянин сообщал о четырех сбитых беспилотниках, летевших на Москву в ночь на воскресенье, 1 сентября. Четвертый дрон ВСУ ликвидировали в Одинцово.

Этой же ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых воздушных целях, направлявшихся к Белгороду. В результате атак в городе повреждено остекление в трех многоквартирных домах, также загорелись три автомобиля.

Атаки БПЛА на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.