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Средства ПВО сбили пятый беспилотник, направлявшийся к Москве

Собянин сообщил о ликвидации пятого беспилотника, направлявшегося к Москве

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Еще один дрон, летевший на Москву, уничтожен в Ленинском городском округе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА», — отметил он, уточнив, что на месте «работают все службы».

До этого Собянин сообщал о четырех сбитых беспилотниках, летевших на Москву в ночь на воскресенье, 1 сентября. Четвертый дрон ВСУ ликвидировали в Одинцово.

Этой же ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых воздушных целях, направлявшихся к Белгороду. В результате атак в городе повреждено остекление в трех многоквартирных домах, также загорелись три автомобиля.

Атаки БПЛА на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Атаки БПЛА на Россию
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