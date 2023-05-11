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Фото

Национальный символ Франции: супермодели и актрисе Летиции Касте — 45

11 мая супермодель и актриса Летиция Каста отмечает 45-летие. За счастливой и успешной жизнью с четырьмя детьми, любимым мужем и головокружительной карьерой скрываются огромное упорство и борьба.

Сложные отношения с родителями и неуверенность в себе привели 16-летнюю Летицию к чрезмерной любви к конфетам, и при росте 170 см, ее вес составлял 70 кг. «У меня толстые лодыжки, кривые зубы, — вспоминала Каста в беседе с журналистами. Однако в ней все равно увидели модель — на корсиканском пляже к ней подошел скаут агентства и предложил фотосессию. Так Каста получила первый модельный контракт. Далее была работа с Guess, Chanel, Victoria's Secret, съемки в «Астериксе и Обеликсе», прорывная роль Бриджит Бардо в фильме «Генсбур. Любовь Хулигана», признание Марианной — национальным символом Франции.

На личном фронте все тоже было непросто: первый ребенок, дочь Сатин, родилась во время романа с фотографом Стефаном Седнауи. Сын Орландо и Дочь Афина — во время романа с актером Стефаном Аккорси. Затем Каста впервые выходит замуж — за секс-символа Франции Луи Гарреля. Этот союз приносит Касте четвертого ребенка — сына Азель.

О жизни и карьере модели — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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