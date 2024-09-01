Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Судья Мексики приказал конгрессу не обсуждать спорную судебную реформу

В Мексике суд запретил парламенту обсуждать спорную судебную реформу

close
Freepik.com

Судья мексиканского штата Морелос Марта Эухения Маганья Лопес вынесла решение о приостановке обсуждения в Палате депутатов запущенной властями страны судебной реформы. Об этом сообщает издание El Universal.

«Указанный проект [судебной реформы] не может обсуждаться и быть вынесен на голосование в Палате депутатов парламента нового созыва», — подчеркнули в судебной инстанции.

Там напомнили, что независимость системы правосудия «являются гарантиями общества».

Решение вынесли в ответ на обращение группы судей, выступающих против запущенной в стране судебной реформы.

По словам Маганьи Лопес, хотя общество и заинтересовано в продолжении процедур изменения конституции, но, куда важнее, чтобы реформирование высшего закона страны «соответствовало стандартам прав человека».

До этого бывший генеральный прокурор США Уильям Барр и юрист Келли Шеклфорд раскритиковали предложенную нынешнем главой Белого дома Джо Байденом реформу Верховного суда.

Ранее в Мексике было образовано министерство по делам женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами