Судья Мексики приказал конгрессу не обсуждать спорную судебную реформу

Судья мексиканского штата Морелос Марта Эухения Маганья Лопес вынесла решение о приостановке обсуждения в Палате депутатов запущенной властями страны судебной реформы. Об этом сообщает издание El Universal.

«Указанный проект [судебной реформы] не может обсуждаться и быть вынесен на голосование в Палате депутатов парламента нового созыва», — подчеркнули в судебной инстанции.

Там напомнили, что независимость системы правосудия «являются гарантиями общества».

Решение вынесли в ответ на обращение группы судей, выступающих против запущенной в стране судебной реформы.

По словам Маганьи Лопес, хотя общество и заинтересовано в продолжении процедур изменения конституции, но, куда важнее, чтобы реформирование высшего закона страны «соответствовало стандартам прав человека».

До этого бывший генеральный прокурор США Уильям Барр и юрист Келли Шеклфорд раскритиковали предложенную нынешнем главой Белого дома Джо Байденом реформу Верховного суда.

Ранее в Мексике было образовано министерство по делам женщин.