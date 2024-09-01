Над Липецком сбили дрон ВСУ (Вооруженных сил Украины). Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили дрон над промышленной зоной города. О пострадавших не сообщается.

До этого сообщалось, что в ночь на 1 сентября в трех районах Липецкой области были сбиты украинские беспилотники.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.