Над городом в Тверской области за ночь сбили пять дронов

В городе Конаково в Тверской области за ночь сбили пять дронов ВСУ (Вооруженных сил Украины). Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на заявление губернатора Тверской области Игоря Рудени в своем Telegram-канале.

Согласно имеющимся данным, при атаках никто не пострадал.

До этого сообщалось об атаках дронов на Брянскую, Московскую, Липецскую, Воронежскую, Тульскую, Рязанскую и Белгородскую области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее российский морпех «Самурай» взял в плен «Бабу-Ягу».