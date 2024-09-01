Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил скопления личного состава и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Подробности приводит РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Узнать расположение войск ВСУ позволили разведданные. Российские летчики нанесли удар по скоплению техники вражеских войск, после чего вернулись на площадку вылета.

30 августа вертолет Ми-28НМ армейской авиации поразил авиационными ракетами личный состав и технику подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Позже сообщалось, что российская группировка войск «Восток» в течение суток предотвратила попытки усилить передовые позиции, провести ротацию и перебросить резервы украинских вооруженных сил (ВСУ) в семи районах.

До этого российские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал цель нападения ВСУ на Курскую область.