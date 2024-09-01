Три украинских беспилотника сбили над Тульской областью

Три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в Тульской области. Подробности приводят на сайте областного министерства по региональной безопасности.

Как сообщили на сайте, в ночь с 31 августа на 1 сентября, дежурными средствами противоводушной обороны (ПВО) Минобороны РФ были уничтожены три дрона. В результате атаки украинских беспилотников никто не пострадал. Повреждений также нет.

До этого в небе над Брянской областью сбили 12 беспилотников за один час.

Утром 30 августа в пресс-службе МО РФ заявили, что ночью над регионами страны сбили 18 украинских дронов. Два их них ликвидировали в Республике Крым, один — в Белгородской области, четыре — в Калужской области и еще 11 — в Брянской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки на столицу.