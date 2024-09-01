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ОАЭ запустили благотворительную миссию для спасения голодающих в Судане

ОАЭ выделили $7 млн для для борьбы с голодом в Судане и Южном Судане

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El Tayeb Siddig/Reuters

ОАЭ подписали соглашение с ЮНИСЕФ о выделении $7 млн для предоставления экстренной продовольственной помощи Судану. Об этом сообщает информационное агентство WAM.

В сообщении уточнили, что $6 млн предназначены Судану и $1 млн — Южному Судану. Отмечается, что 24,7 млн человек страдают, не попадая под продовольственную безопасност.

До этого эксперт оценил риски глобального голода. Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков пояснил, что существует высокая вероятность возникновения этой проблемы в отдельных регионах, подчеркнул Горчаков. В первую очередь речь идет о беднейших странах Африки, пояснил он.

Однако в последнее время Африканский континент демонстрирует уверенные темпы экономического роста, отметил профессор. Многие государства лидируют по объему иностранных инвестиций, а также активно развивают инфраструктуру и логистику, что значительно снижает вероятность усугубления проблемы голода.

Ранее Судан захотел договориться с Россией о запуске прямых авиарейсов.

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