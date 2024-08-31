ВСУ сами сбили свой первый истребитель F-16 при попытке отразить российскую атаку, написала газета NYT со ссылкой на источник. По словам нардепа Марьяны Безуглой, самолет сбила ракета ЗРК Patriot «из-за дискоординации между подразделениями». Пилот F-16 Алексей Месь, погибший при крушении, ранее выступал за скорейшую передачу истребителей Украине и даже ездил в Вашингтон, чтобы обсуждать этот вопрос. Он был одним из немногих летчиков, обученных управлению F-16. По данным InfoBRICS, гибель каждого такого пилота становится серьезной потерей для Киева.

Украинский летчик Алексей Месь, который погиб в результате крушения истребителя F-16, активно выступал за передачу Киеву боевой авиации со стороны западных стран. Об этом в соцсетях сообщила неправительственная организация Wingmen for Ukraine, участвующая в сборе средств на помощь Украине.

«Месь был не только опытным пилотом, но и сторонником расширения военных возможностей Украины. Вместе со своим коллегой, покойным Андреем Пильщиковым, в 2022 году он посетил США, чтобы лоббировать поставку истребителей F-16 для Украины», — говорится в сообщении, цитирует РИА Новости.

Организация опубликовала фотографии, на которых видно, что оба украинца стоят возле здания конгресса.

Позывной Moonfish

Мария Друцкая, бывшая сотрудница украинского оборонного сектора, нынешний работник сектора иностранных дел, в соцсетях подтвердила, что Алексей Месь с позывным Moonfish (рыба-луна) был активным сторонником передачи Украине истребителей F-16.

Более того, в ролике НАТО про некого пилота военно-воздушных сил Украины с позывным Moonfish тот назвал F-16 «супервеселым самолетом». Он отметил, что истребитель маневреннее тех самолетов, на которых он раньше летал. По словам пилота, F-16 легко движется и быстро поворачивает. В НАТО добавили, что украинцы учились управлять истребителем в Дании.

«Я был горд не только за себя, но и за остальных ребят, что мы сейчас делаем это. Я знаю, сколько работы было проделано, чтобы получить эту возможность», — заключил Moonfish.

По данным InfoBRICS, Месь был одним из немногих украинских пилотов, который знал английский язык, поэтому его и выбрали проходить обучение для управления F-16. Украинцев, которые могли бы управлять истребителем, мало, поэтому гибель каждого из них становится серьезной потерей Киева. Для подготовки пилотов F-16 нужны годы, особенно если они не знают английского. InfoBRICS утверждает, что за время военных действий Украина потеряла значительное количество пилотов.

Сбили свои

29 августа член оборонного комитета Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила в соцсетях, что переданный западными странами истребитель F-16 сбила украинская ракета из зенитного ракетного комплекса Patriot, его использует Украина для противовоздушной обороны:

«По моей информации, F-16 украинского пилота Алексея «Moonfish» Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что он «не справился с управлением».

По словам депутата, это произошло во время массированного обстрела территории Украины 26 августа. Она считает, что «культура лжи» в ВСУ «приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на Покровском направлении».

Коллеги Безуглой не согласились с ней и даже попросили сотрудников правоохранительных органов проверить высказывания депутата. Тогда еще командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что после произошедшего началось расследование с участием США. Чиновники не собирались публично рассказывать о промежуточных результатах до установления всех обстоятельств крушения истребителя.

«Но это безразлично для людей, избравших Марьяну Безуглую как инструмент для дискредитации высшего военного руководства. Повесить всех собак на войско не получится. Поэтому я обращаюсь к народной депутатке, давно продавшей свое имя, для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете извиняться перед всем войском за то, что натворили, надеюсь в суде!» — написал Олещук.

Украинский президент Владимир Зеленский позднее уволил командующего:

«Сейчас время выводов. Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины — для результата».

«Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдной», — прокомментировал свое увольнение Олещук цитатой экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, которого Зеленский также неожиданно отстранил в начале года.

Источник The New York Times подтвердил, что украинцы сами сбили свой истребитель. Однако версии о неисправности техники или ошибке пилота не исключают. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга заявила, что США не может подтвердить версию об уничтожении F-16 ракетой Patriot. Американцы вместе с украинцами выясняют все обстоятельства произошедшего.

США отказались обслуживать истребители

По данным The Wall Street Journal, американская администрация не стала отправлять персонал для обслуживания истребителей F-16 на Украине из соображений безопасности. Как пишет WSJ, разведывательное сообщество посчитало, что сейчас это будет рискованно, однако в будущем гражданские специалисты-иностранцы все же могут оказаться в стране.

«Это то, что мы рассматриваем, но пока [мы] не приняли никаких решений», — отметил представитель Совета нацбезопасности США Шон Сэветт.

При этом американская администрация надеется, что в обслуживании F-16 Украине помогут европейские страны.