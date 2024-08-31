«Все плачут. И невеста, и ее мать»: четверо мужчин с оружием напали на свадебный автобус под Москвой Четверо мужчин с оружием напали на свадебный автобус в Подмосковье

В Подмосковье четверо вооруженных мужчин напали на свадебный микроавтобус. Они ехали на внедорожнике Infiniti и решили, что водитель автобуса их подрезал. В отместку они начали бить стекла, в результате пострадали несколько человек, в том числе дети. Оставив перепуганных пассажиров, нападавшие скрылись и отправились в кальянную, где их и задержали. «Газета.Ru» выяснила, что автомобиль получил более 1730 штрафов за превышение скорости. Теперь нападавшим грозит еще и уголовное дело.

В подмосковном Щелково задержали четырех мужчин, которых подозревают в нападении на свадебный микроавтобус с детьми 30 августа. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале написала, что задержанным от 24 до 33 лет.

Волк отметила, что на проезжей части у одного из домов на Центральной улице неизвестные с оружием на внедорожнике остановили микроавтобус, разбили там пассажирское стекло и скрылись с места происшествия. Внутри автомобиля находились пассажиры, в том числе дети, которые пострадали из-за осколков. Им помогли врачи.

СУ СК по Московской области возбудило уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал у исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослава Яковлева доклад о ходе и результатах расследования. Уголовное дело находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

По данным Mash, мужчины на автомобиле Infiniti решили, что свадебный микроавтобус их подрезал.

Baza со ссылкой на слова водителя микроавтобуса пишет, что у того произошел конфликт на дороге с неизвестными ему людьми, и они начали его преследовать, угрожать оружием и заставлять остановиться. В погоне участвовали четыре машины (одна из которых Infiniti, а еще одна — эвакуатор).

Когда автобус догнали, нападавшие подошли к открытому окну и стали хватать находящихся внутри людей. Затем они разбили стекло, после чего внутри салона началась паника.

По словам очевидцев, хулиганы также обстреляли микроавтобус из травматического оружия и скрылись.

Пассажиры просили водителя уехать, но он не двигался. Одна из пострадавших вызвала полицию и рассказала, что на них напали неизвестные с автоматами.

Агрессоров задержали в кальянной. Их автомобиль изъяли, против них возбудили уголовное дело. Telergam-канал Baza выяснил, что задержали 24-летнего Адама Турсунаева, 33-летнего Изнаура Абазова, 27-летнего Мансура Эгиева, 28-летнего Шамиля Муцуруева. Трое приехали в Подмосковье из Чечни, а один из Ростовской области.

Пострадавшие — дети

Мария, тетя невесты, рассказала «Газете.Ru», что внутри микроавтобуса были молодожены и их гости.

«Я была за рулем своего автомобиля, ехала по другой дороге со старшим братом и другими гостями. Подъехали к ресторану — там все плачут. И невеста, и мать невесты… Оказалось, что основные машины ехали по другой дороге, где хулиганы развлекались подрезанием авто. Сначала это был самосвал, а потом наши машины. Вся информация в следственном комитете Щелково, и я очень надеюсь, что это не спустят на тормозах, так как есть пострадавшие и вообще хочется в своей стране жить спокойно», — сказала она.

По словам Марии, в основном пострадали дети, так как именно они сидели около окон. Сейчас они себя чувствуют неплохо, но родители считают, что шок и испуг пройдут нескоро.

«Да и как все это объяснить ребенку? Какие-то дядьки с пистолетами с дубинками нападают на автобус», — заключила она.

«Газета.Ru» выяснила, что на автомобиле числится более 1 730 штрафов на сумму 1 млн 746 тыс. рублей. Более 400 нарушений связаны с превышением скорости на 20‍–‍40 км‍/‍ч, причем последний раз штраф получили не так давно — 14 августа.