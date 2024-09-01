В Воронежской области за ночь сбили больше десяти дронов ВСУ (Вооруженных сил Украины). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В одном из районов региона в результате падения обломков произошло возгорание травы», — рассказал он.

При этом в регионе готовятся к новым атакам беспилотников.

До этого сообщалось, что над Брянской областью за ночь сбили уже 26 беспилотников ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.