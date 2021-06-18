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Шоумен и примерный семьянин: Максиму Галкину — 45

Шоумен Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Московский области. Его актерский дебют состоялся в 1994 году в спектакле Студенческого театра МГУ «Фонтаны любви к ближнему». Через три месяца артист участвовал в программе «Дебюты, дебюты, дебюты» в Театре эстрады, где исполнял пародии на Жириновского и Ельцина. Затем Галкин ездил на различные фестивали, заручился поддержкой от мэтров Михаила Задорнова и Бориса Брунова, стал ведущим на ТВ, завел роман с Аллой Пугачевой, начал петь и завел соцсети. О жизни и карьере артиста рассказываем в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Максим Галкин &mdash; шоумен, пародист, юморист, стендап-комик, певец, телеведущий Первого канала и пятый муж Аллы Пугачевой. Максим Галкин &mdash; шоумен, пародист, юморист, стендап-комик, певец, телеведущий Первого канала и пятый муж Аллы Пугачевой.
Артист родился в семье генерал-полковника Александра Александровича Галкина и кандидата физико-математических наук Натальи Григорьевны Галкиной (Прагиной). Мать Галкина была знакома с матерью Аллы Пугачевой. В 1979 году, когда Галкины жили в Германии, Пугачева заезжала к ним в гости. Артист родился в семье генерал-полковника Александра Александровича Галкина и кандидата физико-математических наук Натальи Григорьевны Галкиной (Прагиной). Мать Галкина была знакома с матерью Аллы Пугачевой. В 1979 году, когда Галкины жили в Германии, Пугачева заезжала к ним в гости.
Когда Галкин был ребенком, его семье пришлось много переезжать: они жили в германском городе Нора, Одессе, Улан-Удэ и других местах. Артист рано проявил свой талант, активно участвуя в школьных спектаклях. В шестом классе Галкин устроил сольное кукольное представление. Когда Галкин был ребенком, его семье пришлось много переезжать: они жили в германском городе Нора, Одессе, Улан-Удэ и других местах. Артист рано проявил свой талант, активно участвуя в школьных спектаклях. В шестом классе Галкин устроил сольное кукольное представление.
В 1993 году Галкин окончил московскую гимназию на Юго-Западе № 1543 и поступил в Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) на факультет лингвистики. Параллельно с учебой он строил карьеру с Студенческом театре МГУ и Театре эстрады. В 1993 году Галкин окончил московскую гимназию на Юго-Западе № 1543 и поступил в Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) на факультет лингвистики. Параллельно с учебой он строил карьеру с Студенческом театре МГУ и Театре эстрады.
На рубеже веков Галкин гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым, который называл его своим преемником. Молодой артист успешно читал монологи и пародировал знаменитостей. На фото: артист Максим Галкин, 2000 год На рубеже веков Галкин гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым, который называл его своим преемником. Молодой артист успешно читал монологи и пародировал знаменитостей. На фото: артист Максим Галкин, 2000 год
В 2000 году Галкин дебютировал на телевидении в качестве ведущего в документальном фильме к 55-летию Геннадия Хазанова на ОРТ. Через год он стал вторым ведущим телеигры «Кто хочет стать миллионером?». Затем Галкин вел множество передач &mdash; таких, как &laquo;Новые песни о главном&raquo;, &laquo;Две звезды&raquo;, &laquo;Звездный лед&raquo;, &laquo;Новогодний парад звезд&raquo;, &laquo;Лучше всех&raquo; и других. В 2000 году Галкин дебютировал на телевидении в качестве ведущего в документальном фильме к 55-летию Геннадия Хазанова на ОРТ. Через год он стал вторым ведущим телеигры «Кто хочет стать миллионером?». Затем Галкин вел множество передач &mdash; таких, как &laquo;Новые песни о главном&raquo;, &laquo;Две звезды&raquo;, &laquo;Звездный лед&raquo;, &laquo;Новогодний парад звезд&raquo;, &laquo;Лучше всех&raquo; и других.
Максим Галкин в кабине истребителя «МиГ-29» во время съемок нового телевизионного проекта «Команда Первого &ndash; асы эфира! Есть только Миг&hellip;» на авиационной базе РСК «МиГ» в Луховицах, 2007 год Максим Галкин в кабине истребителя «МиГ-29» во время съемок нового телевизионного проекта «Команда Первого &ndash; асы эфира! Есть только Миг&hellip;» на авиационной базе РСК «МиГ» в Луховицах, 2007 год
В 2001 году Галкин впервые выступил как певец. Совместно с Пугачевой он исполнил песню &laquo;Будь или не будь&raquo;, и впоследствии пел ее на различных мероприятиях. На фото &mdash; Галкин во время выступления на XVII Международном фестивале искусств «Славянский базар», 2008 год. В 2001 году Галкин впервые выступил как певец. Совместно с Пугачевой он исполнил песню &laquo;Будь или не будь&raquo;, и впоследствии пел ее на различных мероприятиях. На фото &mdash; Галкин во время выступления на XVII Международном фестивале искусств «Славянский базар», 2008 год.
С 2005 года Галкин живет с Пугачевой, которая старше его на 27 лет. Как призналась Алла Борисовна, они начали встречаться в 2001 году. В 2011-м пара узаконила отношения. 18 ноября 2017 года Галкин и Пугачева обвенчались. С 2005 года Галкин живет с Пугачевой, которая старше его на 27 лет. Как призналась Алла Борисовна, они начали встречаться в 2001 году. В 2011-м пара узаконила отношения. 18 ноября 2017 года Галкин и Пугачева обвенчались.
18 сентября 2013 года у Галкина и Пугачевой родились двойняшки Лиза и Гарри от суррогатной матери. На фото: Максим Галкин, Алла Пугачева, их сын Гарри и дочь Елизавета на премьере мультфильма &laquo;Пришельцы в доме&raquo;, 2018 год 18 сентября 2013 года у Галкина и Пугачевой родились двойняшки Лиза и Гарри от суррогатной матери. На фото: Максим Галкин, Алла Пугачева, их сын Гарри и дочь Елизавета на премьере мультфильма &laquo;Пришельцы в доме&raquo;, 2018 год
Ведущие церемонии Максим Галкин и Ксения Собчак на церемонии вручения XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки &laquo;МУЗ-ТВ 2016&raquo; в спорткомплексе &laquo;Олимпийский&raquo; Ведущие церемонии Максим Галкин и Ксения Собчак на церемонии вручения XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки &laquo;МУЗ-ТВ 2016&raquo; в спорткомплексе &laquo;Олимпийский&raquo;
Артист активно ведет страницу в Instagram, на которую подписаны 9 млн человек. Львиную долю его постов в соцсетях занимают фото и видео детей. С конца 2019 года Галкин является ведущим шоу «Музыкалити» на YouTube-канале Gazgolder. На фото: Максим Галкин после вручения премии &laquo;ТЭФИ&nbsp;- 2017&raquo; в категории &laquo;Вечерний прайм&raquo; Артист активно ведет страницу в Instagram, на которую подписаны 9 млн человек. Львиную долю его постов в соцсетях занимают фото и видео детей. С конца 2019 года Галкин является ведущим шоу «Музыкалити» на YouTube-канале Gazgolder. На фото: Максим Галкин после вручения премии &laquo;ТЭФИ&nbsp;- 2017&raquo; в категории &laquo;Вечерний прайм&raquo;
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Максим Галкин — шоумен, пародист, юморист, стендап-комик, певец, телеведущий Первого канала и пятый муж Аллы Пугачевой.
Артист родился в семье генерал-полковника Александра Александровича Галкина и кандидата физико-математических наук Натальи Григорьевны Галкиной (Прагиной). Мать Галкина была знакома с матерью Аллы Пугачевой. В 1979 году, когда Галкины жили в Германии, Пугачева заезжала к ним в гости.
Когда Галкин был ребенком, его семье пришлось много переезжать: они жили в германском городе Нора, Одессе, Улан-Удэ и других местах. Артист рано проявил свой талант, активно участвуя в школьных спектаклях. В шестом классе Галкин устроил сольное кукольное представление.
В 1993 году Галкин окончил московскую гимназию на Юго-Западе № 1543 и поступил в Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) на факультет лингвистики. Параллельно с учебой он строил карьеру с Студенческом театре МГУ и Театре эстрады.
На рубеже веков Галкин гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым, который называл его своим преемником. Молодой артист успешно читал монологи и пародировал знаменитостей. На фото: артист Максим Галкин, 2000 год
В 2000 году Галкин дебютировал на телевидении в качестве ведущего в документальном фильме к 55-летию Геннадия Хазанова на ОРТ. Через год он стал вторым ведущим телеигры «Кто хочет стать миллионером?». Затем Галкин вел множество передач — таких, как «Новые песни о главном», «Две звезды», «Звездный лед», «Новогодний парад звезд», «Лучше всех» и других.
Максим Галкин в кабине истребителя «МиГ-29» во время съемок нового телевизионного проекта «Команда Первого – асы эфира! Есть только Миг…» на авиационной базе РСК «МиГ» в Луховицах, 2007 год
В 2001 году Галкин впервые выступил как певец. Совместно с Пугачевой он исполнил песню «Будь или не будь», и впоследствии пел ее на различных мероприятиях. На фото — Галкин во время выступления на XVII Международном фестивале искусств «Славянский базар», 2008 год.
С 2005 года Галкин живет с Пугачевой, которая старше его на 27 лет. Как призналась Алла Борисовна, они начали встречаться в 2001 году. В 2011-м пара узаконила отношения. 18 ноября 2017 года Галкин и Пугачева обвенчались.
18 сентября 2013 года у Галкина и Пугачевой родились двойняшки Лиза и Гарри от суррогатной матери. На фото: Максим Галкин, Алла Пугачева, их сын Гарри и дочь Елизавета на премьере мультфильма «Пришельцы в доме», 2018 год
Ведущие церемонии Максим Галкин и Ксения Собчак на церемонии вручения XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «МУЗ-ТВ 2016» в спорткомплексе «Олимпийский»
Артист активно ведет страницу в Instagram, на которую подписаны 9 млн человек. Львиную долю его постов в соцсетях занимают фото и видео детей. С конца 2019 года Галкин является ведущим шоу «Музыкалити» на YouTube-канале Gazgolder. На фото: Максим Галкин после вручения премии «ТЭФИ - 2017» в категории «Вечерний прайм»
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