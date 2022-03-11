Марии Ароновой — 50

Мария Аронова с юности выступала на театральной сцене — еще до поступления в Щукинское училище она служила в Долгопрудненском народном театре, а на втором курсе была зачислена в Театр имени Вахтангова, артисткой которого является до сих пор.

Любителям кино и сериалов она известна по ролям в «Солдатах», «Клубничке», «Остановке по требованию», «Восьмидесятых», «Кушать подано!», «Артистке» и «Братьях по обмену». Одной из самых запоминающихся работ актрисы считается главная роль в многосерийной военной драме «Женский батальонъ» (и его полнометражной версии «Батальонъ») — проект рассказывает о женском «Батальоне смерти», героически сражавшемся в годы Первой мировой войны.

Кроме того, Аронова вела и участвовала во многих телепередачах, включая «Улицу Сезам», «Рядом с тобой», «Все будет хорошо!» и другие. 11 марта народная артистка России отмечает юбилей — ей исполнилось 50 лет.