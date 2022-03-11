Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Роспотребнадзор анонсировал открытие горячей линии для пострадавших от иностранных... 15:28
В РАМТе покажут премьеру спектакля «Эзоп» 15:16
Абрамовичу дали 81 день на то, чтобы продать «Челси» 15:15
Котировки китайских компаний упали из-за возможного делистинга в США 15:14
Генпрокуратура просит признать Мeta экстремистской организацией и запретить ее... 15:10
Релиз «киберпанка про кота» отложен на конец 2022 года 15:10
МВД объявило пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш в международный розыск 15:10
В России могут утвердить план по созданию запасов продуктов 15:09
Путин заявил о позитивных сдвигах в переговорах Москвы и Киева 15:08
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram в России 15:05
Фото

Марии Ароновой — 50

Мария Аронова с юности выступала на театральной сцене — еще до поступления в Щукинское училище она служила в Долгопрудненском народном театре, а на втором курсе была зачислена в Театр имени Вахтангова, артисткой которого является до сих пор.

Любителям кино и сериалов она известна по ролям в «Солдатах», «Клубничке», «Остановке по требованию», «Восьмидесятых», «Кушать подано!», «Артистке» и «Братьях по обмену». Одной из самых запоминающихся работ актрисы считается главная роль в многосерийной военной драме «Женский батальонъ» (и его полнометражной версии «Батальонъ») — проект рассказывает о женском «Батальоне смерти», героически сражавшемся в годы Первой мировой войны.

Кроме того, Аронова вела и участвовала во многих телепередачах, включая «Улицу Сезам», «Рядом с тобой», «Все будет хорошо!» и другие. 11 марта народная артистка России отмечает юбилей — ей исполнилось 50 лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная спецоперация на Украине. День 16-й
Шестнадцатый день российской военной операции на Украине. Онлайн-трансляция
«Никто не вступает в ЕС за ночь»: европейские лидеры решили пока не принимать Украину в союз
В ЕС признали невозможность предоставления Украине статуса кандидата
«Любой лайнер может быть арестован». На чем будут летать россияне
Эксперт назвал способы обслуживания российских самолетов в условиях санкций
Генпрокуратура просит признать Мeta экстремистской организацией и запретить ее в России
Путин поддержал решение о привлечении добровольцев на Украину
В Кремле заявили, что настоящему русскому никогда не стыдно за свою национальность
Президент Хорватии назвал место запуска упавшего в Загребе беспилотника
Новости и материалы
В РАМТе покажут премьеру спектакля «Эзоп»
Абрамовичу дали 81 день на то, чтобы продать «Челси»
Котировки китайских компаний упали из-за возможного делистинга в США
Релиз «киберпанка про кота» отложен на конец 2022 года
МВД объявило пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш в международный розыск
В России могут утвердить план по созданию запасов продуктов
Путин заявил о позитивных сдвигах в переговорах Москвы и Киева
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram в России
Тренер российских лыжников рассказал, благодаря кому реанимировал карьеру
NASA вскрыло консервы с реголитом, запечатанные на Луне в 1972 году
Бородавко: российская команда будет задавать тон в мировых лыжных гонках в ближайшие годы
Московский международный кинофестиваль перенесли
Молдавия отказывается от украинских беженцев и переправляет их в Румынию
Лукашенко принес на встречу с Путиным карту готовящегося «нападения» на Белоруссию
«Сейчас чего совмещать?»: Семин о возвращении Карпина в «Ростов»
Канада ввела санкции против 5 россиян и 32 военных организаций в РФ
Мужчина удерживал заложницу в гостиничном номере в Евпатории и угрожал взрывом
Мишустин поручил подготовить новый пакет антикризисных мер
Все новости
«Найдутся те, кто рискнет обмануть систему». Зачем ЦБ ввел для бизнеса лимит на снятие валюты
Банкиры объяснили новые правила получения долларов и евро для предпринимателей
На оба ваших дома: опасны ли сегодня чума и холера
Как сегодня лечат чуму и туляремию
«Ускориться реально возможно»: получит ли «Суперджет» отечественный двигатель
Эксперты рассказали, когда «Суперджет» получит российский двигатель
«Круто ты попал на ТВ»: что стало с забытыми участниками «Фабрики звезд»
Как сложились судьбы участников «Фабрики звезд»
«Мы открыты для партнеров». Путин обсудил санкции с кабинетом министров
Путин одобрил идею внешнего управления уходящими из России компаниями
100-летие ЦУМа: от бомбежек нацистов до бойкота мировых брендов
Столетний юбилей ЦУМа прошел без праздника в Универмаге
Умер экс-солист «Отпетых мошенников» Том Хаос
«НАТО снабдит Украину оружием из ГДР. Ему больше полувека»
Эксперты рассказали, какое устаревшее вооружение Запад хочет отправить на Украину
«Никакой целесообразности нет»: почему в ЕС не готовы принять Украину
Эксперты оценили шансы Украины на вступление в ЕС в ближайшем будущем
Ризотто и попкорн: 8 новых способов вкусно приготовить гречку
Шеф-повара поделились рецептами постных блюд из гречки
Россияне не могут вернуть деньги за подарочные сертификаты ушедших из России брендов
Юристы разъяснили, можно ли вернуть деньги за подарочные карты магазинов
Что ждет «Северный поток — 1», если Германия решит отказаться от российского газа
Аналитики назвали три сценария для «Газпрома» при отказе ФРГ от «Северного потока — 1»
Ни шагу на Запад: почему России не угрожает дефицит китайских смартфонов
«Ситилинк»: серьезных снижений поставок от ведущих китайских брендов смартфонов не замечено
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть