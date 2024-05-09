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Додон заявил, что подавляющее большинство жителей Молдавии празднуют День Победы

Додон: подавляющее большинство жителей Молдавии отмечают День Победы

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Kremlin Pool/Global Look Press

Абсолютное большинство жителей Молдавии отмечают День Победы 9 мая на фоне желания властей страны ввести в стране «День Европы» в день. Об этом заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале.

«Подавляющее большинство жителей Молдовы сегодня отмечают День Победы. Так было всегда», — подчеркнул он.

В конце апреля президент Молдавии Майя Санду призвала жителей Кишинева посетить празднование Дня Европы 9 мая в молдавской столице. По ее словам, мероприятие организовано правительством Молдавии в сотрудничестве с делегацией Евросоюза.

В прошлом году власти Молдавии предложили перенести празднование Дня Победы на 8 мая, а также переименовать его в День поминовения и примирения, однако эта инициатива отложена из-за негативного восприятия общественности.

Ранее молдавский оппозиционер заявил, что ЕС боится благодарить СССР за свободу.

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