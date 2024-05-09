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Сандра Буллок рассказала, что хочет сделать с Киану Ривзом перед своей кончиной

Актриса Сандра Буллок захотела еще раз сняться в кино вместе с Киану Ривзом

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Joel Ryan/Invision/AP

Актриса Сандра Буллок выразила желание еще хотя бы раз сняться в фильме вместе с Киану Ривзом перед своей кончиной. Об этом пишет Variety.

«Я думаю, нам с Киану нужно снова что-то предпринять перед камерой до моей кончины, прежде чем я покину этот мир. Даже если мы будем на инвалидных колясках или с ходунками», — сказала Буллок.

Артистка выразила мнение, что съемки с Киану можно отнести к разряду необходимых для завершения дел. Актер согласился с коллегой и добавил, что тоже хотел бы вновь поработать с Буллок прежде чем его «глаза закроются».

Актеры встречались на съемках фильма «Скорость» в 2006 году, где Ривз и Буллок сыграли влюбленную пару. Киану отказался от съемок в продолжении после прочтения сценария, хотя отмечал, что между их персонажами получилась хорошая химия. Помимо этого, актеры вместе играли в мелодраме «Дом у озера» 2006 года.

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