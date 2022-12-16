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Красота по-американски: 20-летнюю студентку выбрали новой «Мисс Америка»

В США в 101-м конкурсе «Мисс Америка» победительницей стала 20-летняя студентка из Висконсина Грейс Станке.

Как пишут американские СМИ, девушка поразила судей своими ответами на красной ковровой дорожке и в финальном туре. Кроме того, жюри оценило ее игру на скрипке во время конкурса талантов.

Станке учиться на третьем курсе университета в Мэдисоне и изучает ядерную энергетику. Ее призом стали $100 тысяч и годовое турне, во время которого она будет ездить по США и рассказывать о «зеленой» энергетике и политике нулевых углеродных выбросов.

Титул первой вице-мисс досталось Делани Смит из Нью-Йорка, второе место заняла «мисс Техас» Эйвери Бишоп.

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