«Мисс Вселенная» и подруга Хрюши. Как сейчас выглядит Оксана Федорова

Российская телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова родилась в Пскове 17 декабря 1977 года.

Окончила милицейско-правовой лицей Пскова с золотой медалью. «Стала милиционером совершенно случайно. Ту [школу], в которой училась я, сделали милицейским правовым лицеем», — объясняла Федорова в одном из интервью.

В 2000 году окончила с отличием Санкт-Петербургский университет МВД РФ, получила звание старшего лейтенанта милиции и проработала несколько месяцев дознавателем.

Титул «Мисс Россия» Оксана Федорова получила в 2001-м, а «Мисс Вселенная» — в 2002-м. Однако спустя четыре месяца ее лишили титула, поскольку она была обязана участвовать в рекламных и благотворительных мероприятиях по всему миру, но практически не покидала Россию.

Оксана Федорова признавалась, что ей очень хотелось стать актрисой, но добиться успеха в кино не удалось. При этом у нее сложилась карьера телеведущей. Особенно полюбили Федорову зрители программы «Спокойной ночи, малыши!», она также вела программы «Субботник» и «Субботний вечер».

В 2011 году вышла замуж за офицера ФСБ и сотрудника администрации президента РФ Андрея Бородина, пара воспитывает двоих детей.