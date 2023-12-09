09 декабря 2023, 16:55
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«Малкович? Малкович?! Малкович!». 11 лучших ролей культового актера
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Джон Малкович, 1988 год
“Место в сердце” (1984)
На момент выхода драмы Роберта Бентона Малкович был уже достаточно известным театральным актером, однако с кино практически не соприкасался – роль в “Месте в сердце” стала для него фактически первой большой в Голливуде. Полноценный дебют получился максимально удачным: молодой артист был номинирован на “Оскар” в категории “Лучшая мужская роль второго плана” (в общей сложности он дважды претендовал на главную кинопремию мира – в 1994 году он снова оказался в той же номинации благодаря ленте “На линии огня”). В фильме, действие которого разворачивается на хлопковых полях и фермах Техаса в годы Великой депрессии, Малкович сыграл ослепшего во время Первой мировой войны мужчину, живущего на ранчо главной героини – вдовы убитого шерифа, вынужденной после гибели мужа тащить на себе семью и хозяйство в одиночку.
“Империя солнца” (1987)
Фильм Стивена Спилберга, ставший большим дебютом еще совсем юного Кристиана Бэйла, для Малковича оказался проектом, после которого на него одно за другим посыпались топовые предложения (номинация на “Оскар” голливудских продюсеров почему-то не особо впечатлила). Военная драма рассказывает историю мальчика Джейми – наследника богатой британской семьи, живущего в шанхайском сеттльменте, быт которого кардинально меняется с началом Второй мировой войны. Малковичу в картине досталась роль мародера Бейзи, доброго и при этом эгоистичного друга главного героя.
“Опасные связи” (1988)
Одна из множества экранизаций популярного одноименного романа Шодерло де Лакло, отличительной чертой которого стал суперзвездный актерский состав: помимо Малковича, в фильме снялись Гленн Клоуз, Ума Турман, Киану Ривз, Питер Капальди и Мишель Пфайффер. В картине Малкович сыграл хитрого интригана виконта де Вальмона, вместе со своей подругой-единомышленницей придумывающего план по соблазнению невесты их врага. На съемочной площадке “Опасных связей” актер закрутил роман с Пфайффер, что привело к его разводу с двукратной номинанткой “Эмми” Гленн Хедли.
“О мышах и людях” (1992)
Еще одна экранизация в фильмографии актера – на сей раз знаменитейшей повести Джона Стейнбека. В истории о двух приятелях, старающихся выжить в годы Великой депрессии, Малкович сыграл умственно отсталого громилу Ленни. Несмотря на позитивные отзывы и место в истории, в прокате лента провалилась.
“Воздушная тюрьма” (1997)
Культовое кино из 90-х, в котором персонаж Николаса Кейджа, отбывший срок за убийство уличного хулигана, возвращается домой на самолете в ожидании воссоединения с близкими, но его планы рушат опасный рецидивист в исполнении Малковича и прочие неприятные люди, которых сыграли, в частности, Дэнни Трехо и Стив Бушеми. В финальной сцене фильма, к слову, был разрушен настоящий отель – продюсерам разрешили это сделать, так как здание в любом случае собирались сносить.
“Жанна д'Арк” (1999)
Историческая драма Люка Бессона – очередной проект Малковича, в котором он стал лишь одной из суперзвезд в касте (если конкретизировать, то на сей раз его партнерами были Милла Йовович, Фэй Данауэй, Дастин Хоффман и Венсан Кассель; и, да, больше про подобное говорить мы не будем – почти в каждой из своих картин актер соседствовал с первыми лицами Голливуда). Фильм, мягко говоря, не оправдал возложенных ожиданий, Йовович за перевоплощение в Жанну д’Арк была номинирована на “Золотую малину”, однако сам Малкович роль короля Франции Карла VII исполнил прекрасно.
“Быть Джоном Малковичем” (1999)
Величие Малковича легко доказывается существованием именно этого фильма – все-таки далеко не каждый (даже самый культовый) актер удостаивается чести, чтобы его именем при жизни была названа крупная лента, так еще и с собственным же участием. “Быть Джоном Малковичем” – максимально смелый дебют теперь уже известных всем Спайка Джонза и Чарли Кауфмана, который долгое время лежал в столе из-за страха продюсеров вкладываться в проект со странным сюжетом (да что уж говорить, даже сам Малкович поначалу скептически относился к картине). Фантастическая комедия рассказывает о неудачнике-кукловоде, который в поиске денег устраивается в непонятную контору и находит на 7,5 этаже офиса проход в сознание Джона Малковича, после чего решает за пару сотен долларов позволять любому желающему на несколько минут побыть голливудским актером.
“Подмена” (2008)
1920-е, Лос-Анджелес. Телефонистка Кристин Коллинз (Анджелина Джоли) обращается в полицию с сообщением о пропаже своего девятилетнего сына. Преподобный Густав Бриглеб (Малкович) дает истории огласку – и вскоре несчастной женщине возвращают мальчика. Правда, сама она уверена, что это не ее ребенок, и всеми силами пытается доказать правоту обществу, из-за чего попадает в психиатрическую больницу.
“Подмена” – один из самых морально тяжелых фильмов в списке работ актера. Лента Клинта Иствуда о жуткой полицейской коррупции и невероятном стремлении матери отыскать своего родного сына была трижды номинирована на “Оскар”.
“После прочтения сжечь” (2008)
Один из лучших фильмов братьев Коэн, в котором Малкович на 100 процентов раскрыл свой комедийный талант. В ленте он сыграл экс-аналитика ЦРУ, после увольнения пишущего мемуары, которые волей случая попадают не в руки издателя, а к чудаковатому тренеру, по глупости решающего, что это важнейшая секретная госинформация.
“Про любовь. Только для взрослых” (2017)
Самый неожиданный участник списка – российская комедия, в которой Малкович составил компанию Федору Бондарчуку, Анне Михалковой, Гоше Куценко и многим другим отечественным звездам. В проект американский актер попал из-за дружбы с Ингеборгой Дапкунайте, которая помогла пригласить голливудскую знаменитость в каст. Как рассказывали создатели фильма, Малкович отнесся к работе в России максимально серьезно – вручную переписал касающийся своего героя текст, после чего тактично обсудил с авторами те моменты сценария, с которыми не был согласен.
“Новый папа” (2020)
Продолжение блистательного “Молодого папы” Паоло Соррентино – и продолжение не сильно менее блистательное, чем оригинал. В первой части проекта бесподобно солировал Джуд Лоу – и казалось, что партнер ему вообще не нужен. Однако Малковичу удалось не просто не испортить сериал, но и создать в его рамках выдающийся актерский тандем с молодым коллегой.
Джон Малкович на Берлинском кинофестивале, 2023 год
9 декабря юбилей отмечает Джон Малкович – человек, который в юношестве всерьез думал пойти по стопам отца и стать экологом, но, к счастью, вовремя осознал, что проблемами глобального потепления может заняться кто-то другой, а вот быть Джоном Малковичем у кого-то другого получится вряд ли (хотя одноименный фильм говорит нам об обратном). В честь 70-летия культового актера «Газета.Ru» рассказывает о 11 его лучших работах.