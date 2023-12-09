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«Малкович? Малкович?! Малкович!». 11 лучших ролей культового актера

Актеру Джону Малковичу исполнилось 70 лет

9 декабря юбилей отмечает Джон Малкович – человек, который в юношестве всерьез думал пойти по стопам отца и стать экологом, но, к счастью, вовремя осознал, что проблемами глобального потепления может заняться кто-то другой, а вот быть Джоном Малковичем у кого-то другого получится вряд ли (хотя одноименный фильм говорит нам об обратном). В честь 70-летия культового актера «Газета.Ru» рассказывает о 11 его лучших работах.

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