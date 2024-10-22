Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о росте товарооборота России и КНР

Путин: Россия и КНР увеличивают товарооборот, несмотря на внешнее воздействие

close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Товарооборот между Россией и Китаем продолжает увеличиваться, несмотря на продолжающееся негативное воздействие на страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС, передает сайт Кремля.

«После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику экономического роста, экономического взаимодействия. В январе–августе товарооборот, по нашим данным, увеличился на 4,5 процента», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что в настоящее время Россия и Китай осуществляют договоренности, достигнутые по итогам переговоров в Пекине и встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. В частности, Москва и Пекин реализуют совместные проекты в сфере энергетики, промышленности, транспорта и других отраслей.

Также в ходе переговоров Путин заявил, что отношения России и Китая являются образцовыми для современного мира. По его словам, сотрудничество Москвы и Пекина многопланово и «носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин подготовил подарки для иностранных лидеров на саммите БРИКС.

Все новости на тему:
Саммит БРИКС в Казани
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами