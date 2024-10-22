Путин заявил о росте товарооборота России и КНР

Товарооборот между Россией и Китаем продолжает увеличиваться, несмотря на продолжающееся негативное воздействие на страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС, передает сайт Кремля.

«После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику экономического роста, экономического взаимодействия. В январе–августе товарооборот, по нашим данным, увеличился на 4,5 процента», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что в настоящее время Россия и Китай осуществляют договоренности, достигнутые по итогам переговоров в Пекине и встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. В частности, Москва и Пекин реализуют совместные проекты в сфере энергетики, промышленности, транспорта и других отраслей.

Также в ходе переговоров Путин заявил, что отношения России и Китая являются образцовыми для современного мира. По его словам, сотрудничество Москвы и Пекина многопланово и «носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин подготовил подарки для иностранных лидеров на саммите БРИКС.