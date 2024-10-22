«Убийство заказал земляк». Дело о покушении на соратника Ахмата Кадырова почти раскрыто ТАСС: заказчика покушения на Алихаджиева задержали благодаря показаниям киллера

Подмосковные полицейские задержали предполагаемых заказчика и исполнителя покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Вероятным заказчиком убийства является его земляк Башир Омарходжаев. Предварительно, мотивом покушения стали его разногласия с чиновником, когда он еще занимал пост зампреда правительства Ингушетии. Омарходжаев пообещал киллеру 20 млн рублей и передал пистолет с глушителем. Подготовка к нападению шла месяц.

Полиция задержала предполагаемых заказчика и исполнителя покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Оперативниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому г.о. задержаны предполагаемые исполнитель и заказчик покушения на убийство мужчины, совершенного 10 октября в деревне Лапино Одинцовского г.о.», — говорится в сообщении Волк в Telegram-канале МВД.

Ирина Волк опубликовала видео задержания одного из фигурантов. Оно происходит в квартире. Оба фигуранта доставлены в следственные органы, сообщает Ирина Волк.

Следственный комитет отчитался о расследовании уголовного дела.

«Задержаны организатор (заказчик) и исполнитель указанного преступления.

С ними проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет РФ также опубликовал видео допроса фигурантов и проведения следственных действий на месте преступления.

Под подозрением — земляк-строитель

Заказчиком убийства Шерипа Алихаджиева является Башир Омарходжаев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Убийство заказал земляк Шерипа Алихаджиева, уроженец Ингушетии Башир Омарходжаев», — сказал собеседник агентства.

У предполагаемого заказчика есть бизнес по оптовой торговле стройматериалами, зарегистрированный в июле 2024 года. Ранее предприниматель был судим за разбой, находился в федеральном розыске, сообщает Shot.

«Предварительно, мотивом стали разногласия с чиновником, когда он еще занимал пост зампреда правительства Ингушетии», — пишет Telegram-канал.

Киллер должен был получить 20 млн рублей

Киллером выступил неоднократно судимый гражданин Украины, сообщает ТАСС. По данным Shot, его зовут Василь Коновалов, он родом из Николаева.

«На территории Украины привлекался к ответственности за грабеж и разбой, на территории России — за незаконный оборот наркотиков», — уточнил собеседник ТАСС.

Предполагаемый киллер планировал убийство около месяца, сообщили следователи.

«В сентябре текущего года заказчик обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за денежное вознаграждение в размере 20 млн рублей совершить убийство. На что тот согласился», — говорится в сообщении в ГСУ СК России по Московской области.

Омарходжаев передал предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве, рассказали подмосковные следователи.

«Установить личность стрелка удалось благодаря тщательному осмотру места преступления, обнаружению и изъятию генетических следов нападавшего», — говорится в сообщении.

ТАСС же сообщил, что выйти на след заказчика помогли показания киллера.

«Подозреваемый... дал на допросе показания, изобличающие заказчика преступления. Благодаря этим данным удалось установить его местонахождение и задержать», — сказал источник агентства.

Предполагаемому заказчику убийства 45 лет, вероятному исполнителю — 49, сообщает Mash.

Стрельбе в Лапино

В бывшего зампредседателя правительств Ингушетии и Чечни Шерипа Алихаджиева стреляли 10 октября в его подмосковном коттедже в деревне Лапино (район Одинцово, Московская область). Преступник выждал, когда мужчина остался один, выстрелил в него четыре раза, после чего скрылся, сообщали в СК РФ.

В Алихаджиева попали две пули: одна вошла в щеку, другая в поясницу. Мужчина смог позвонить жене, родственники вызвали скорую. Врачам удалось спасти его жизнь, он находится в больнице.

Идет расследование уголовного дела по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105).

В 2000-х Шерип Алихаджиев считался одним из самых влиятельных людей в Чечне: он возглавлял администрацию Шалинского района, был первым зампредом Госсовета Чечни. СМИ называли его близким другом и «соратником» первого президента Чечни Ахмата Кадырова. В Шали неоднократно совершались покушения на Алихаджиева, в 2003 году он был награжден орденом Мужества.