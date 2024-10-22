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Дипломаты предрекли полномасштабное столкновение из-за размещения сил НАТО на Украине

Посольство: действия Франции на Украине приведут к столкновению НАТО с РФ

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Global Look Press

Размещение военных сил Североатлантического альянса на Украине приведет к полномасштабному столкновению стран НАТО с Россией. Об этом заявили РИА Новости в посольстве России во Франции.

«Посольство обратило внимание на очередное медийное упражнение главы оборонного ведомства Франции Себастьяна Лекорню», — отметили в диппредставительстве.

Там напомнили, что министр предложил обсудить размещение на Украине неядерных сил сдерживания. Российские дипломаты обратили внимание, что «безответственные заявления французских официальных лиц» ведут к полномасштабному столкновению стран НАТО с Россией.

Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, предположил, что Западу пора задуматься об обеспечении Киева средствами неядерного сдерживания. Что они могут из себя представлять и действительно ли союзники Киева готовы потратить силы и деньги на этот проект — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко предупредил об опасности ввода войск НАТО на Украину.

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