Удаляет все российское: недружелюбный Google Play

Все чаще и чаще в последнее время появляются новости о том, что западные онлайн-платформы ограничивают доступ к российским приложениям. Это может быть связано как с политикой, так и с экономическими интересами. Например, удаление приложений «Лаборатории Касперского» из Google Play, о котором стало известно в октябре этого года, усилило опасения, что западные компании могут в любой момент приостановить предоставление своих услуг или заблокировать важные для пользователей программы.

Возникает логичный вопрос: как подстраховаться от подобных недружественных действий зарубежного сервиса за счет отечественных альтернатив?

Один из ключевых моментов — подверженность Google Play политическим влияниям. Так, в июне США наложили санкции на «Лабораторию Касперского» и обязали корпорацию Google следовать указаниям министерства торговли, что привело к удалению приложений российской компании из Google Play. Как видим, даже законные и безопасные приложения могут стать недоступными по политическим мотивам, что ставит пользователей в уязвимое положение.

При этом ограничения могут коснуться не только крупных компаний. В подобной ситуации рискует оказаться любой российский разработчик, независимо от его масштаба. Это, в свою очередь, наносит ущерб пользователям, которые в одночасье могут потерять доступ к важным для них программам — антивирусам, банковским приложениям, а то и вовсе тем, что спасают жизни.

Например, в начале октября этого года стало известно, что Google Play удалил разработанное Народным фронтом приложение «Радар.НФ» для экстренного реагирования на замеченные беспилотники или диверсионные группы.

Очевидно, что столь беспардонное поведение западных ИТ-корпораций не может не затрагивать цифровой суверенитет страны. Когда ключевые онлайн-сервисы контролируются иностранными компаниями, данные пользователей и доступ к приложениям оказываются под контролем внешних сил. И тут мы уже говорим об угрозах не только для пользователей, но и для госструктур, бизнеса и критически важной инфраструктуры. Именно поэтому в современной геополитической ситуации вопрос контроля над собственными цифровыми активами становится все более актуальным.

В текущих условиях переход на российские онлайн-платформы — это вклад в обеспечение национальной безопасности и стабильности цифровой инфраструктуры. Тем более, что переходить есть куда. В России уже сегодня существует ряд достойных альтернатив Google Play. Например, RuStore — платформа, которая активно развивается и предоставляет пользователям комфортные и безопасные приложения от российских разработчиков.

Удаление российских приложений из Google Play — тревожный звонок, который, увы, следует рассматривать как часть более широкой кампании недружественных стран по ограничению доступа российских пользователей к важным для жизнедеятельности цифровым ресурсам. Поэтому развитие отечественных платформ, повышение их клиентоориентированности позволит избавиться от зависимости от зарубежных корпораций и их сервисов.

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