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Путин рассказал Си Цзиньпину о «негуманном» желании президента Бразилии

Путин: президент да Силва хочет участвовать в саммите БРИКС, несмотря на 4 утра

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент Бразилии Лула да Силва настаивает на своем участии в саммите БРИКС по видеосвязи, даже несмотря на то, что в его стране будет четыре часа утра. О «негуманном» желании бразильского лидера Владимир Путин рассказал Си Цзиньпину во время двусторонней встречи в Казани, сообщает РИА Новости.

«Я, правда, сказал ему [да Силве], что это будет четыре часа только по местному времени. Как-то негуманно. Но он все-таки настаивает, говорит: «Нет, я хочу принять участие, хотя бы по видеконференции»», — сказал Путин на встрече с председателем КНР.

Президент России также передал Си Цзиньпину «самые наилучшие пожелания» со стороны Лулы да Силвы.

Да Силва не смог посетить саммит БРИКС, поскольку получил травму головы. Инцидент произошел после возвращения президента из Сан-Пауло в свою резиденцию — Дворец Алворада. Политик пошел в ванну, где сел на скамью. Однако в один момент она опрокинулась, в результате чего бразильский лидер ударился головой и повредил затылок.

Бразилию на саммите БРИКС представляет министр иностранных дел республики Мауро Виэйра.

Ранее Моди рассказал, о чем общался с Путиным.

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