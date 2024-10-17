«Душа просит праздника». Почему у россиян нет накоплений

У половины россиян нет никаких сбережений. А у большинства из тех, кто что-то все-таки скопил, запасы более чем скромные. И это в то время, когда ставки по вкладам растут, а кредиты становятся все дороже, — в таких условиях, казалось бы, грех не откладывать. Но вот полстраны не откладывает. То ли нечего. То ли страшно. То ли непонятно зачем.

Вот свежая статистика. Без накоплений обходится 51% наших граждан. Из тех 49%, кто все же имеет кубышку, только 14% смогут прожить за счет сбережений год и более, еще 20% протянут от 6 до 12 месяцев, 29% смогут продержаться благодаря заначке не больше полугода, а у 38% финансовая подушка сдуется за какие-то жалкие три месяца. И вот еще что интересно: доля россиян, откладывающих деньги, после некоторого роста вновь стала снижаться: только за несколько месяцев этого года число запасливых граждан сократилось на 5%. Либо люди вложились в какие-то крупные приобретения, либо прогуляли накопленное летом на море, либо таки столкнулись с форс-мажором и растрясли припрятанное.

Впрочем, финансовой дисциплиной наши люди никогда особо не отличались. Хотя однажды они заставили социологов сильно удивиться. В 2012 году РОМИР внезапно обнаружил, что накопления есть у 70% россиян. Служба заподозрила какой-то подвох. Слыхано ли: еще в 2010 году финансовым жирком могли похвастаться только 30% опрошенных, а тут такой взрывной рост. Тогда сервис провел второе исследование. Ну просто чтобы уточнить, поняли ли граждане, о чем их вообще спрашивали, и что они подразумевают под накоплениями. Результаты оказались неутешительными: четверть респондентов назвали «сбережениями» сумму, не превышающую тогда одну среднюю зарплату по стране, — все стало на свои места. В последующем пик числа граждан со сбережениями (57%) фиксировался в 2017 году. Для сравнения, в Японии граждан, думающих о завтрашнем дне, не менее 83%, в Австралии — 76%, в Германии — 70%, в США — 68%.

Что мешает нашим людям копить? Понятно, что порой просто не с чего откладывать. Если зарплата 50 тысяч, а у человека дети, собака и два кредита, то особо не разбежишься. Тут в принципе непонятно, как вообще ласты не склеить. Хотя иные в таких обстоятельствах виртуозно кувыркаются десятилетиями. Пожалуй, они могли бы даже мастер-классы давать по выживанию в экстремальных условиях: как одну курицу растянуть на неделю и где лучше купить ее по акции, в каких лесах грибы понажористее, когда в сетевой барахолке можно купить пуховик по цене летней майки, где обменять на рубли рекламный мусор в виде купонов и промокодов. Но это ведь не у всех такое веселье, слава богу.

Немало ведь и тех, кто могли бы откладывать чуть-чуть с зарплаты (да хоть пресловутые 10%, как советуют экономисты) и при этом не терять особо в качестве жизни. Но, конечно, много соблазнов. 10% от зарплаты — это, может быть, очередное сногсшибательное платье по суперскидке, еще одна поездка выходного дня, четвертая удочка. Да — легкомысленно, да — без всего этого можно обойтись. Но это эмоции, и если они перекрывают уровень тревожности, то лично я, скучный хомяк, который собирает зернышко к зернышку, чтобы не сойти с ума от страха безденежья, за таких людей могу только порадоваться. Тем более, как показывают мои наблюдения, такие беспечные мои соотечественники и из разных жизненных передряг умудряются выбираться, чуть ли не пританцовывая. И здорово!

Но есть и другие. Они и не откладывают, и не тратят. А потому что у них ни легкости, ни денег. И, нет, детей, собак и кредитов у них не водится тоже. А есть брюзжание, сарказм и вечная усталость. Их стало в последнее время как-то особенно много. И они распространяют какие-то конспирологические настроения. Ах, по вкладам предлагают 20%? Ну-ну! Ежу ведь понятно (какому, черт возьми, ежу?), что заманивают дурачков. А потом все заморозят, девальвируют, отберут. Они-то не идиоты, чтобы в такое лезть. Ну вот как ударило людей 1991 годом, так они и не отошли. Если кто из них этот текст читает, тот уже точно решил, что это мне банки рекламу заказали.

На разное приятное эти люди тоже не тратят. Очень они не хотят обогащать корпорации, очень им не по нраву чувствовать себя безвольной куклой в мире капитала. Путешествия? Это на них искусственно моду ввели, чтобы выкачать у людей деньги! Рестораны? Там вообще всякой дрянью кормят, лучше домашнего ничего нет. Подарки близким? Так нет у таких тюленей близких. Люди боятся жить. И не живут. Так, работают вполсилы на скучной работе, едят, спят, ворчат в этих ваших интернетах.

А еще есть стратеги шиворот-навыворот. Эти вроде бы слышали что-то про финансовую грамотность. Но представление о ней у них весьма своеобразное. Копить невыгодно, считают они. И они, безусловно, правы, сбережения, действительно, не про выгоду. Тут не заработаешь. Это ведь как страхование — попытка сделать неопределенное будущее чуть более защищенным. Нет, есть уникумы, которые пытаются и на этом навариться, но это обычно какие-то очень мутные схемы, если не сказать аферы. Но дальше мысль стратегов развивается еще затейливее. «Копить невыгодно, — говорят они, — выгоднее брать кредит. Кредит — это финансовый инструмент!» И как бы да. Но ведь им надо уметь пользоваться. А чаще выходит, что микроскопом гвозди забивают.

Кредит на недвижимость под 6–7% — понятная история. Кредит на развитие бизнеса — тоже. Кредит на образование по льготной ставке в 3% — опять-таки вполне себе инвестиция. Только это все работает в относительно спокойные времена, когда ключевая ставка не пугает двузначными числами. А в чем смысл во время кризиса оформлять заем под 35% на новую машину? И какой профит от организации в долг двухнедельного отдыха в Турции? Нет, если очень хочется, то можно, конечно. Праздника если просит душа, то кто ж запретит? Но зачем такое выдавать за нечто умное? А ведь количество таких «умников» нынче тоже зашкаливает. Аналитики пишут о буме кредитования в России. Удивительно, Центробанк, кажется, делает все, чтобы займы стали неоправданными и недоступными, а народ бежит в банки, чтобы успеть отхватить что-нибудь до следующего подорожания. Общий долг россиян по кредитам достиг 37 трлн рублей. В 2023 году было на 7 трлн рублей меньше. При этом в 1,5 раза выросли долги населения только по кредитным картам.

В общем, все смешалось, все переплелось. Одни копят, другие влезают в долги. Одни беспокоятся, другие… тоже на самом деле переживают, но по-другому. И каждый считает себя самым умным. А кто прав, рассудит время.

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