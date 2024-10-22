«Пять миллионов чего?» Арашуков готов давать взятки даже в «Черном дельфине» ФСБ опубликовала видео, где экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в колонии

Отбывающий пожизненный срок в ИК-6 («Черный дельфин») экс-сенатор Рауф Арашуков пытался передать взятку сотруднику УФСИН в размере не менее 3 млн рублей за «организацию привилегированных условий содержания». Арашуков хотел получить право на большее количество звонков, свиданий и посылок, возможность выбирать работу и сокамерника. ФСБ опубликовала видео, доказывающие факт дачи взятки со стороны осужденного. Участвовавший в уголовном деле Арашукова адвокат Владимир Постанюк заявил «Газете.Ru», что он не знает, кто мог помочь бывшему сенатору передать взятку.

Отбывающий пожизненный срок экс-сенатор Рауф Арашуков пытался передать взятку сотруднику УФСИН по Оренбургской области, сообщили в ФСБ и Следственном комитете РФ.

«Осужденный на пожизненное лишение свободы Арашуков Р. Р. в целях создания для себя благоприятных условий отбывания наказания через лицо, имеющее статус адвоката, организовал передачу денежных средств в общей сумме 3 млн рублей», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ.

Арашуков пытался подкупить сотрудника УФСИН в период с июля по октябрь 2024 года, уточняют в Следственном комитете.

«Сотрудник УФСИН сообщил о преступной деятельности Арашукова и иных лиц в правоохранительные органы», — сообщает ведомство.

По данным СК, «привилегированные условия содержания», которые пытался организовать Арашуков, предполагают большее количество телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ, отбывания наказания в одной камере с конкретным заключенным.

«Пять миллионов чего? Рэ?»

Силовики опубликовали кадры, снятые в колонии, доказывающие, с их точки зрения, факт дачи взятки со стороны Арашукова.

«А сколько?» — спрашивает на одном видео голос, принадлежащий неизвестному человеку.

«Пять миллионов», — отвечает Арашуков.

«Пять миллионов чего? Рэ?»

— переспрашивает голос.

«Рублей», — отвечает Арашуков и показывает пять пальцев правой руки.

Заканчивается ролик пересчетом пятитысячных купюр.

Возбуждено новое дело

В отношении Арашукова (а также адвоката) возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ («дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в особо крупном размере»), сообщили в СК и ФСБ РФ.

По предъявленному обвинению Арашукову грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

«Совместно с ФСБ России продолжается установление иных участников совершенного преступления»,

— говорится в сообщении СК РФ.

«Завтра, как минимум, спросим у Рауфа, что это значит. О том, что сегодня опубликовали, я узнал час назад», — сказал «Газете.Ru» адвокат Владимир Постанюк.

Где сидит Рауф Арашуков

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков отбывает пожизненный срок лишения свободы по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе. В прошлом году он жаловался на неподобающее обращение с ним в колонии. ФСИН заявила, что права Арашукова в колонии не нарушали.

Экс-сенатор содержится в знаменитой своей строгими порядками колонии ИК-6 («Черный дельфин») в Оренбургской области. Учреждение получило свое неофициальное название по сооружнному в ее дворе руками заключенных фонтану со скульптурой, изображающей черного дельфина. В колонии содержатся не только пожизненно заключенные, но и заключенные с общим режимом. В ИК поддерживается строгая изоляция от контактов между осужденными.

17 октября Арашуков опубликовал в своих соцсетях обращение, в котором попросил у главы Чечни Рамзана Кадырова прощения «за все ошибки».