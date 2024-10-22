«Пять миллионов чего?» Арашуков готов давать взятки даже в «Черном дельфине»

Отбывающий пожизненный срок экс-сенатор Рауф Арашуков пытался передать взятку сотруднику УФСИН по Оренбургской области, сообщили в ФСБ и Следственном комитете РФ.
«Осужденный на пожизненное лишение свободы Арашуков Р. Р. в целях создания для себя благоприятных условий отбывания наказания через лицо, имеющее статус адвоката, организовал передачу денежных средств в общей сумме 3 млн рублей», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ.
Арашуков пытался подкупить сотрудника УФСИН в период с июля по октябрь 2024 года, уточняют в Следственном комитете.
«Сотрудник УФСИН сообщил о преступной деятельности Арашукова и иных лиц в правоохранительные органы», — сообщает ведомство.
По данным СК, «привилегированные условия содержания», которые пытался организовать Арашуков, предполагают большее количество телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ, отбывания наказания в одной камере с конкретным заключенным.
«Пять миллионов чего? Рэ?»
Силовики опубликовали кадры, снятые в колонии, доказывающие, с их точки зрения, факт дачи взятки со стороны Арашукова.
«А сколько?» — спрашивает на одном видео голос, принадлежащий неизвестному человеку.
«Пять миллионов», — отвечает Арашуков.
«Пять миллионов чего? Рэ?»
— переспрашивает голос.
«Рублей», — отвечает Арашуков и показывает пять пальцев правой руки.
Заканчивается ролик пересчетом пятитысячных купюр.
Возбуждено новое дело
В отношении Арашукова (а также адвоката) возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ («дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в особо крупном размере»), сообщили в СК и ФСБ РФ.
По предъявленному обвинению Арашукову грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
«Совместно с ФСБ России продолжается установление иных участников совершенного преступления»,
— говорится в сообщении СК РФ.
«Завтра, как минимум, спросим у Рауфа, что это значит. О том, что сегодня опубликовали, я узнал час назад», — сказал «Газете.Ru» адвокат Владимир Постанюк.
Где сидит Рауф Арашуков
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков отбывает пожизненный срок лишения свободы по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе. В прошлом году он жаловался на неподобающее обращение с ним в колонии. ФСИН заявила, что права Арашукова в колонии не нарушали.
Экс-сенатор содержится в знаменитой своей строгими порядками колонии ИК-6 («Черный дельфин») в Оренбургской области. Учреждение получило свое неофициальное название по сооружнному в ее дворе руками заключенных фонтану со скульптурой, изображающей черного дельфина. В колонии содержатся не только пожизненно заключенные, но и заключенные с общим режимом. В ИК поддерживается строгая изоляция от контактов между осужденными.
17 октября Арашуков опубликовал в своих соцсетях обращение, в котором попросил у главы Чечни Рамзана Кадырова прощения «за все ошибки».