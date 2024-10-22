День бабушек и дедушек: когда и как отмечают этот праздник в России

День бабушек и дедушек — праздник для России довольно молодой, и традиция чествовать старшее поколение родственников у нас пока только приживается. Когда поздравляют, что дарят, как праздник связан с древними славянскими обычаями и как его отмечают в других странах — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают День бабушек и дедушек в России

В 2009 году россияне впервые отметили международный праздник — День бабушек и дедушек. Несмотря на то, что в нашей стране он пока не стал официальным, его празднуют ежегодно в один и тот же день: вскоре после Дня отца, который в России уже обзавелся формальным статусом.

28 октября отмечается День бабушек и дедушек в 2024 году

В России в выборе даты можно проследить связь с народными традициями. В конце октября у древних славян отмечались Осенние Деды — дни поминовения, во время которых было принято вспоминать предков. Этот праздник был призван укреплять семейные связи и объединять все поколения.

Традиция празднования Дня бабушек и дедушек в мире

Одним из родоначальников праздника в мире считается Польша: здесь в 1965 году впервые поздравили бабушек и дедушек, отдав тем самым дань уважения старшему поколению. С тех пор этот праздник начал отмечаться и в других странах мира.

В США инициатором праздника выступил девятилетний мальчик Рассел Каппер. В 1969 году он написал письмо президенту Никсону с предложением выделить для старшего поколения отдельную дату. Однако официально статус праздника закрепился за Днем бабушек и дедушек в этой стране только в 1978 году. Для празднования выделили первое воскресенье после Дня труда (отмечается в первый понедельник сентября).

Ежегодно День бабушек и дедушек отмечается и в Австралии. Здесь его празднуют в некоторых штатах в последнее воскресенье октября.

В Бангладеш праздник приурочен к 9 сентября. В этот день внуки и дети благодарят своих бабушек и дедушек за их любовь и заботу.

Интересная судьба у праздника во Франции. Он называется День бабушек, и отмечают его французы с 1987 года (в первое воскресенье марта). При этом инициатором выступил известный кофейный бренд. В этот день французские бабушки наряжаются, едят пирожные с ликером и получают подарки.

В Испании День бабушек и дедушек празднуют 26 июля, в день памяти святого Иоакима и святой Анны — родителей Марии, матери Иисуса.

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Что подарить бабушкам и дедушкам

Оригинальный подарок придумали для старшего поколения голландцы. Здесь, как и в России, День бабушек и дедушек отмечается 28 октября. В 2009 году Цветочное бюро Нидерландов выступило с идеей введения праздника, а заодно предложило и вариант подарка — кашпо с цветами.

Свой выбор аналитики бюро объяснили символичностью подарка. В отличие от срезанных цветов, растения демонстрируют связь поколений, где корни олицетворяют образ бабушек и дедушек, а цветы — внуков.

Это интересно! Согласно Книге рекордов Гиннеса, самой молодой бабушке в мире на момент появления внука было всего 23 года. Жила она в Румынии.

Старейшей бабушкой и долгожительницей планеты считается француженка Жанна Луиза Кальман. Она прожила 122 года.

А вот рекордсменкой по количеству внуков стала британка Маргарет Ховарт. Ее называли супербабушкой. Все потому, что на закате жизни у женщины насчитывалось более 150 внуков и правнуков.

Если вы решили подарить цветы в кашпо, выберите особенное растение:

герань — символизирует благополучие и стабильность;



— символизирует благополучие и стабильность; антуриум — приносит счастье семейным парам;



— приносит счастье семейным парам; гибискус — знак процветания и долголетия;



— знак процветания и долголетия; бонсай — символ мудрости, бесконечной любви и внимания;



— символ мудрости, бесконечной любви и внимания; оксвалис — считается, что это необычное растение с листьями в форме клевера притягивает в дом удачу, везение и любовь;



— считается, что это необычное растение с листьями в форме клевера притягивает в дом удачу, везение и любовь; бамбук — формирует в доме атмосферу покоя и умиротворения.

Кроме цветов можно подарить и другие полезные вещи:

термокружка с памятной надписью будет очень полезна во время прогулки на свежем воздухе;



с памятной надписью будет очень полезна во время прогулки на свежем воздухе; теплый плед поможет согреться зимними вечерами;



поможет согреться зимними вечерами; билеты в театр или кино подарят незабываемые эмоции;



подарят незабываемые эмоции; красивая фарфоровая чайная пара — отличный вариант на все времена;



— отличный вариант на все времена; альбом со свежими фотографиями внуков — душевный подарок, над которым придется потрудиться;



со свежими фотографиями внуков — душевный подарок, над которым придется потрудиться; напольная газетница — хороший подарок, если ваши бабушка или дедушка предпочитают читать новости на бумаге;



— хороший подарок, если ваши бабушка или дедушка предпочитают читать новости на бумаге; палки для скандинавской ходьбы — смело дарите, даже если ваши родные еще не занимаются этим видом спорта.

Какой бы подарок вы ни выбрали, пусть он станет частью теплого семейного вечера. Даже самый дорогой презент, подаренный впопыхах, не доставит бабушкам и дедушкам удовольствия. Самое ценное в подарке — это объятия детей, любовь внуков и проведенное вместе с родными время.

Почему важно праздновать День бабушек и дедушек

Президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Кондратович — трижды бабушка. О важном символизме этого праздника она рассказала «Газете.Ru».

«Жаль что этот праздник пока еще не официальный. Считаю что праздников много не бывает, особенно когда мы говорим про сохранение наших традиционных семейных ценностей. Ведь именно бабушка с дедушкой стоят во главе рода, являются хранителями традиций и главным стержнем в жизни каждой семьи», — считает Кондратович.

Чтобы прочувствовать важность этого праздника, она предлагает вспомнить советское детство. В те времена именно бабушки и дедушки аккумулировали в себе важнейшую роль в воспитании внуков. Именно общение младших со старшими в семье закладывало мощную основу тепла и поддержки для детей на всю жизнь.

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Я вам скажу так: если мы, бабушки и дедушки, не будем заниматься нашими внуками, постепенно страна наша будет мельчать, и передача русского кода прервется. Поэтому, бабульки и дедульки, такие же, как я, помните: на нас лежит огромнейшая ответственность и перед нашими внуками, и перед нашими детьми, и перед страной. Марина Кондратович президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями

Куда пойти и чем заняться в праздник

В столице большую программу организует «Московское долголетие» и подмосковные центры «Активного долголетия». Как правило, в этот день проходят тематические мероприятия в парках, экскурсии. В разных регионах для старшего поколения проводят концерты.

В России впервые провели масштабную всероссийскую акцию «День бабушки и дедушки» в 2023 году. Ее приурочили к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. Акция прошла при поддержке национального проекта «Демография». В этот день во всех регионах страны прошли сотни тематических мероприятий. По задумке организаторов, эта акция должна показать всем, какую важную роль играет старшее поколение в жизни общества, в том числе молодежи и детей.