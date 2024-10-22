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Политика

Лондон выделит Киеву кредит за счет российских активов. Военная операция, день 972-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 972-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Средства ПВО сбили за ночь 18 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. Из-за атаки дронов в Тульской, Тамбовской и Воронежской областях получили повреждения предприятия. Франция предложила обсудить размещение на Украине «неядерных сил сдерживания» для отражения «новой угрозы» со стороны России. Великобритания выделит Украине кредит на $2,9 млрд за счет российских активов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:49

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, хранившего сим-карты для агентов украинских спецслужб, заведено уголовное дело, сообщили в ведомстве.

9:41

9:24

🔴 ВСУ с помощью БПЛА атакуют объекты инфраструктуры Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС, сообщил губернатор Запорожской области Евгения Балицкий.

По его словам, в городе отсутствует электроснабжение, по предварительным данным, один человек погиб.

9:12

Пожар на месте падения БПЛА в Воронежской области потушен, пострадавших нет, повреждены стены одного из цехов предприятия, сообщил губернатор Александр Гусев.

9:06

Средства ПВО сбили еще один беспилотник над Белгородской областью — Минобороны РФ

8:55

Южная Корея может отправить военных на Украину для участия в конфликте против России. Так Сеул хочет ответить Пхеньяну, который якобы уже отправляет солдат на помощь ВС РФ. В Москве отрицают участие северокорейцев в СВО, а представитель КНДР в ООН заявил, что это «беспочвенные стереотипные слухи».

8:47

Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

8:39

Взрыв произошел в Сумах, сообщает телеканал «Общественное».

8:32

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Херсонской области, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

8:25

Франция предложила обсудить размещение на Украине «неядерных сил сдерживания». Министр обороны Себастьян Лекорню считает, что это необходимо для отражения «новой угрозы» со стороны России. Разместить «неядерные силы сдерживания» на Украине на прошлой неделе предложил президент Владимир Зеленский как один из пунктов его «плана победы» по урегулированию конфликта с РФ.

8:21

Взрывы произошли в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал «Общественное».

8:18

Великобритания предоставит Украине дополнительное финансирование в размере £2,26 млрд ($2,9 млрд) в рамках кредита, который будет обеспечен за счет процентов с заблокированных российских активов, сообщили в британском правительстве.

8:15

8:11

В Тамбовской области после атаки беспилотника ВСУ загорелось предприятие АО «Биохим», сообщил губернатор Максим Егоров. Примерно через час возгорание потушили. Предварительно, никто не пострадал.

В Воронежской области также было атаковано предприятие, сообщил губернатор Александр Гусев.

8:07

В Тульской области из-за атаки дронов повреждены здания Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

8:04

Средства ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Тульской и Орловской областями — Минобороны РФ

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 972-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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