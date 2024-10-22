Рязанцы устроили стрельбу возле детской площадки, провожая друга на СВО

В Рязани компания неизвестных с мужчиной в военной форме устроили стрельбу возле детской площадки. Об этом со ссылкой на очевидца сообщает Telegram-канал RZN LIFE.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле дома №42 на улице Новоселов. Компания неизвестных устроила стрельбу из пистолета неподалеку от детской площадки. При этом среди стрелков был мужчина в военной форме.

Очевидцы сделали несколько звонков по номеру 112, однако, по их словам, реакции не последовало. Свидетель инцидента предположил, что компания решила таким образом проводить на СВО своего друга. Сообщается, что они также распивали спиртные напитки.

До этого школьник устроил стрельбу на детской площадке в Амурской области. Очевидцы заметили несовершеннолетнего, в руках у мальчика был предмет, похожий на пистолет. Он сделал несколько выстрелов и скрылся.

Ранее уралец не поделил дорогу с водителем и устроил стрельбу.