«Слышат то, что хотят»: адвокат Киркорова – о проверке певца на пропаганду ЛГБТ

Активисты движения «Сорок сороков» обратились в МВД с просьбой проверить Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) из-за шутки про котика и ротик. Адвокат певца Александр Добровинский заявил «Газете.Ru», что проверка обречена на провал, а сами активисты услышали то, что хотели.

«Люди видят и слышат то, что они хотят видеть и хотят слышать. Если в любой картинке и в любом выражении, в любой фразе можно найти именно то, что ты хочешь найти. Если эти люди находят в шутке то, что они ищут, так они всегда будут находить, что бы ни сказал Филипп или не Филипп и так далее, и подобное. Не знаю, знаком ли Филипп с этой организацией, про которую я первый раз слышу. Думаю, что это все обречено на провал, если не на PR «Сорок сороков». Это смешно просто. Проверка, рентген, МРТ. Это все, ни о чем. Ничего не будет», — сказал Добровинский.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что в шоу Димы Масленникова Киркоров сказал в адрес юноши с нарисованными на щеках усами фразу: «Котик, дай мне в ротик». После этого певец пояснил, что так говорили в его детстве. Шоу посмотрели православные активисты из движения «Сорок сороков» и попросили МВД проверить певца на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Ранее в РПЦ заявили о связи между ЛГБТ и квадробингом.