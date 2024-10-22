«Это больная тема». Россиянам массово отказывают в обмене долларов старого образца АТОР предостерегла россиян о проблеме с обменом старых долларов за границей

Россияне массово сталкиваются с отказами при обмене долларов старого образца как в отечественных, так и зарубежных банках и пунктах обмена валют. Об этом в интервью «Российской газете» заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян. «Это больная тема», — пожаловался Мурадян. По данным АТОР, проблемы с обменом наблюдаются в Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте и Армении. Туристы могут брать в поездки и другую валюту, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев.

Россияне массово сталкиваются с отказами при обмене долларов старого образца как в отечественных, так и зарубежных банках и пунктах обмена валют. Об этом в интервью «Российской газете» заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

«Это больная тема, — пожаловался Мурадян. — Абсолютно непонятно, что произошло с долларом. Никаких объявлений о проблемах с приемом наличных ни Минфин США, ни Федеральная резервная система не делали, доллары старого образца из оборота не отзывали. Но на деле туристы стали очень часто сталкиваться с ситуацией, когда в России перед поездкой за рубеж им продают купюры старого образца, а за границей требуют уже нового образца».

По данным АТОР, проблемы с обменом наблюдаются в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте и Армении. Там, сообщает ассоциация, требуют купюру в идеальном состоянии, без потертостей, пятен и посторонних надписей.

«Знаю случай, когда за рубежом у российского туриста согласились принять доллары старого образца в идеальном состоянии в банковской упаковке только с дисконтом в 5%. Не говоря уже о случаях, когда купюры мятые или с какими-либо отметками», — говорит Мурадян.

По его данным, проблема возникла в прошлом году, а в 2024 году жалоб стало меньше, но не потому, что ситуация улучшилась, а из-за того, что турагенты стали заранее предупреждать людей.

«Уже и в России люди сталкиваются с ситуацией, когда доллары старого образца у них не покупают без дисконта. Не могу сказать, что это теперь во всех обменниках так, но случается. Мы стали об этом туристов предупреждать, потому что, на мой взгляд, проблема обостряется. Непонятно, как и когда она может разрешиться. Финансовые институты, которые могли бы пролить на это свет, не дают никаких внятных объяснений. Есть версия, что купюры старого образца стали чаще подделывать , но это только предположения», — рассказывает Мурадян.

Разница лишь в цвете

Старые доллары выпускались с 1996 по 2006 год, новые — с 2004 года, говорится в материале «РБК Инвестиций».

Старые и новые банкноты также называют соответственно «белыми» и «синими» — по преобладающему цвету (в дизайне новых долларов также используются красные, оранжевые, желтые, голубые и пурпурные цвета).

«Старые доллары — это банкноты, которые были выпущены до значительных изменений в дизайне или защите от подделок. Новые доллары — это банкноты, выпущенные после таких изменений», — объясняет «Ленте.ру» финансовый аналитик Илья Макар.

С точки зрения платежной способности разницы между старыми и новыми долларами нет.

«Никакого срока действия у долларов старого образца нет. Однако есть нюанс: закон, обязывающий принимать любые легальные банкноты, распространяется только на государственные структуры. Федерального закона, по которому частные компании или отдельные лица обязаны принимать оплату старыми — или, наоборот, новыми — банкнотами, в США нет», — говорится в материале «РБК Инвестиций».

Определить год выпуска банкноты можно по ее номеру.

«Первая буква серийного номера ФРС образца 1996 года и последующих лет соответствует году выпуска серии: например, Е — 2004, J — 2009 и т. д.» — объясняют в «РБК Инвестиции».

Проблема на массовых направлениях

По данным издания, купюры старше 1996 года не принимают в банках и обменниках Таиланда и Турции.

«Массовой проблемы в связи с этим [обменом иностранной валюты старого образца] нет, возможны единичные случаи у туристов, в частности, у российских, в отдельных банках или пунктах обмена валюты в курортных регионах [Турции]. По крайней мере при наличии купюр старого образца, банки стараются решить ситуацию. Возможно, случаи имели место не в банках, а в пунктах обмена валют. Но каких-либо жалоб от туроператоров, именно о массовом характере такой проблемы мы не получали», — заявил РИА Новости представитель турецкого госбанка Ziraat.

Туристы могут брать в поездки и другую валюту, не только доллары, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев.

«Можно поменять на евро — евро дизайн не меняли, — обращает внимание Беляев. — Или на другую распространенную валюту. В принципе, валюта здесь не так важна, главное, чтобы потом не получилось так же, как с долларами».