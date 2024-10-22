Путин рассказал Си Цзиньпину о китайских туристах в Кремле

Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином обратил внимание на рост турпотоков между Россией и Китаем. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер напомнил о росте спортивных и образовательных обменов между странами. Путин добавил, что в последнее время наблюдает большое число китайских туристов в Московском Кремле, в самом сердце России.

Глава государства отметил укрепление гуманитарных связей, в том числе благодаря мероприятиям в рамках перекрестных годов культуры.

«Всего их планируется более 400 с обеих сторон», — резюмировал президент РФ.

22 октября Путин проводит встречу с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС, который стартовал в Казани. В ходе мероприятия российский президент назвал отношения России и Китая образцовыми для современного мира. По его словам, сотрудничество Москвы и Пекина является многоплановым и «носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер».

Ранее операторы объяснили перебои связи в Казани, где проходит саммит БРИКС.