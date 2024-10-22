Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили о «высокой вероятности» отправки войск КНДР в Россию

Минобороны Британии: КНДР с высокой вероятностью отправила свои войска в Россию

close
Thomas Krych/AP

Северная Корея с «высокой вероятностью» начала отправлять свои войска для помощи России в конфликте на Украине. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает Reuters.

«Северокорейские солдаты поддерживают агрессивную войну России на европейской земле — это так же шокирует, как и отчаяние», — сказал глава британского оборонного ведомства.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. По его словам, поскольку РФ и КНДР подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развития событий весьма вероятна.

22 октября представительство КНДР при ООН опровергло информацию о возможной отправке своих военных в Россию, назвав эти слухи безосновательными. По данным дипломатов, подобные заявления призваны дискредитировать Пхеньян и подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

Ранее сестра Ким Чен Ына сравнила Южную Корею и Украину с невоспитанными собаками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами