В Британии заявили о «высокой вероятности» отправки войск КНДР в Россию

Северная Корея с «высокой вероятностью» начала отправлять свои войска для помощи России в конфликте на Украине. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает Reuters.

«Северокорейские солдаты поддерживают агрессивную войну России на европейской земле — это так же шокирует, как и отчаяние», — сказал глава британского оборонного ведомства.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. По его словам, поскольку РФ и КНДР подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развития событий весьма вероятна.

22 октября представительство КНДР при ООН опровергло информацию о возможной отправке своих военных в Россию, назвав эти слухи безосновательными. По данным дипломатов, подобные заявления призваны дискредитировать Пхеньян и подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

Ранее сестра Ким Чен Ына сравнила Южную Корею и Украину с невоспитанными собаками.