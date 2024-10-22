Путин оценил эффект от сотрудничества России и Китая для всего мира

Сотрудничество России и Китая стабилизирует ситуацию во всем мире. Об этом на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Российско-китайское сотрудничество в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на мировой арене», — заявил Путин.

Российский президент добавил, что и Москва, и Пекин высоко ценят традиционно высокий уровень отношений между странами, особенно в рамках БРИКС. Путин отметил, что Россия и Китай много сделали для того, чтобы авторитет и влияние объединения БРИКС в мире возросло. Поэтому, как заявил Путин, Россия и Китай будут продолжать действовать по той же стратегии.

До этого президент России Владимир Путин обратил внимание на рост туристических потоков между Москвой и Пекином. Он вспомнил, как увидел большое количество китайских туристов в Кремле.

Ранее операторы объяснили перебои связи в Казани, где проходит саммит БРИКС.