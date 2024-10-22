Генпрокурор Украины подал в отставку после слов Зеленского

Генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку на фоне скандала с массовым оформлением инвалидностей в его ведомстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы генерального прокурора.

Костин прокомментировал заседание СНБО по ситуации с фальшивыми инвалидностями у госслужащих и открытием уголовного производства. На этом заседании президент Украины Владимир Зеленский заявлял о «политической ответственности» генпрокурора. Костин назвал тезис Зеленского справедливым.

«Я благодарен президенту Украины и Верховной раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об уходе с должности генерального прокурора», — подытожил глава надзорного ведомства.

22 октября стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 64 чиновника медико-социальной комиссии (МСЭК) по подозрению в коррупции. Задержанные занимались коррупционными схемами на медицинских экспертизах. Девять из них уже осуждены, уточнили в СБУ.

Кроме того, по инициативе спецслужб отменено 4106 выводов об инвалидности, которую оформляли на основании фиктивных документов. Также организована проверка фактов незаконного получения инвалидности тысячами должностных лиц.

Ранее жена Зеленского раскрыла число инвалидов на Украине.