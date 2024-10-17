В ритме сердца. В РФ трансформируется система кардиологической помощи

Тревожная статистика сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются наиболее частой причиной смерти, характерна не только для России. Проблемы с сердцем и сосудами — эпидемия нашего времени, последствия которой испытывают на себе большинство развитых стран. Впрочем, в России как раз удалось добиться самых низких показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний как минимум за последние 30 лет. Это говорит об эффективности государственных программ в сфере охраны здоровья, в частности национального проекта «Здравоохранение». Также свои результаты приносит работа по пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Перспективы развития

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России — один из приоритетов системы здравоохранения. Только хронической сердечной недостаточностью страдают 12,35 млн россиян, причем 35% из них моложе 60 лет. А ведь многие кардиопациенты могли бы предотвратить проблемы со здоровьем, регулярно занимаясь спортом и поддерживая физическую активность. Два с половиной часа физической нагрузки в неделю или 20 минут в день снижают вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко.

Помогают сохранить и поддержать здоровье отказ от курения, алкоголя, контроль пищевого поведения и регулярная диспансеризация. По итогам 2023 года диспансеризация позволила впервые выявить более 1,3 млн случаев сердечно-сосудистых заболеваний. А это значит, что у этих пациентов появился реальный шанс избежать серьезных последствий от развития болезни.

Эксперты полагают, что для снижения смертности нужна профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и комплексный подход к их лечению и реабилитации после перенесенной болезни. Эта работа ведется по национальному проекту «Здравоохранение». Его ключевые задачи — оснащение медицинских центров по всей стране новым современным оборудованием для своевременной диагностики, переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, создание условий для реабилитации, льготное лекарственное обеспечения пациентов из групп высокого и очень высокого риска, улучшение диспансерного наблюдения и амбулаторной помощи и т.д.

Переформатирование кардиологической системы и внимание к проблемам в области сердечно-сосудистых заболеваний уже принесло определенные результаты. Так, Минздрав России сообщил о снижении летальности от инфарктов и инсультов на 30%.

Помочь себе

Говорят, с сердцем не шутят. Однако многие пациенты относятся к своему здоровью без должного внимания. Между тем сердечно-сосудистые заболевания за последние годы заметно помолодели. В итоге при первых проявлениях заболевания человек просто отмахивается от симптомов, связывая их с усталостью и рутиной. Более 75% россиян в возрасте от 45 до 49 лет, у которых случился неожиданный инфаркт или инсульт, не обращались за медицинской помощью в течение последних двух лет своей жизни, свидетельствуют данные Минздрава России. А ведь ряд факторов риска для конкретного пациента можно отнести к предотвратимым.

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Виктору 48 лет. В анамнезе: инфаркты миокарда в 2016-м и в 2018 годах, сегодня он ждет имплантацию кардиовертера-дефибриллятора и надеется, что это заметно улучшит качество жизни. «После второго инфаркта я похудел более чем на 40 кг. Длительное нахождение в больнице помогло осознать, что третьего раза у меня может не быть. Сейчас меня беспокоят головокружения и постоянное ощущение давления в груди. Мой кардиолог рекомендует имплантацию», — говорит Виктор.

Его пример показателен: молодой реализованный в профессии человек оказался перед чертой, за которой придется отказаться от привычной жизни. В России миллионы пациентов, которые, как и Виктор, наносят урон своему организму. Кто-то пренебрегает основами здорового образа жизни, кто-то не соблюдает рекомендации специалистов.

Однако каждый, кто имеет в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания, должен следовать определенным рекомендациям. Только так можно держать ситуацию под контролем и управлять факторами риска. Профилактика болезней сердца и сосудов носит комплексный характер.

С одной стороны, для пациентов сохраняют актуальность ежедневная физическая активность, ответственное отношение к режиму питания, борьба со стрессом и отказ от вредных привычек. С другой — особая роль отводится приверженности терапии и строгому соблюдению рекомендаций врача. Кардиопациентам жизненно важно не пропускать прием препаратов и следить за своими ежедневными показателями давления и сердечного ритма. За счет ответственного отношения к своему здоровью можно сделать свою жизнь более качественной и полноценной.

Новые возможности

Кардиология за последние несколько лет заметно изменилась и продолжает активно развиваться, комментирует Бойцов Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН и главный внештатный кардиолог Минздрава России. Векторов этого развития несколько. «Мы добились повышения точности и своевременности диагностики через так называемую визуализацию.

Если раньше мы получали некие абстрактные косвенные показатели работы сердца и сосудов, то сейчас мы можем все это увидеть глазом благодаря ультразвуковым методам исследования, компьютерной томографии, магниторезонансной и радиоизотопной томографии. Сейчас эти технологии общедоступны и внедрены во всех субъектах РФ. Это касается не только областных стационаров, но и городских, центральных районных больниц», — отмечает эксперт.

Также сегодня большая часть операций выполняется через минимальные разрезы. «Это может быть разрез на уровне запястья. Получаем доступ к артерии, туда вводится проводник, который продвигается в нужное место. Производится диагностика и, при необходимости, расплющивание бляшки, или она удаляется с помощью специальных устройств. Потом туда ставится стент, таким образом восстанавливается проходимость сосуда для крови. В настоящее время имеется много новых возможностей к уточнению показаний к стентированию коронарных артерий», — рассказывает Бойцов.

Еще одно из важных направлений работы кардиологов — проведение через сосуды операций по замене клапанов или восстановлению их функции. Таким же путем выполняется эндопротезирование любого отдела аорты, которая с возрастом у некоторых людей начинает расширяться, что может приводить к тяжелым последствиям.

Сейчас такие случаи своевременно диагностируются и проводится необходимое лечение.

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Есть успехи в плане лечения нарушения сердечного ритма, в первую очередь это касается самого распространенного нарушения — мерцательной аритмии. «Это может быть эффективная медикаментозная терапия и, при необходимости, применение аблаций (когда с помощью радиочастотного тока или холодового воздействия производится разрушение очага патологической электрической активности в сердце). Этот очаг мы обнаруживаем с помощью различных специальных методов. При этом, если раньше мы работали только в предсердиях, то сейчас можем эффективно находить и устранять очаги возбуждения в желудочках сердца», — комментирует Сергей Бойцов.

Важно, что на эффективную кардиологическую помощь можно рассчитывать независимо от возраста.

«Давно не существует возрастных пределов, когда пациенту по факту возраста и в силу непереносимости тяжести операции ее нельзя сделать. Сейчас таких ситуаций практически нет. Люди стали жить дольше, поэтому в основном мы работаем с пациентами пожилого возраста и сталкиваемся с ситуациями, когда есть не только сердечно-сосудистые заболевания, но и сахарный диабет, болезнь почек, бронхолегочные заболевания. В таких случаях применяется мультидисциплинарный подход к оценке состояния пациента и выработке тактики лечения», — отмечает Сергей Анатольевич.

Волшебная таблетка

Важная часть работы кардиолога заключается в том, чтобы после выписки пациента предотвратить прогрессирование заболевания через развитие осложнений. В арсенале специалистов сегодня присутствуют препараты, способные устранить симптомы декомпенсации, улучшить качество жизни и предупредить осложнения. В некоторых случаях пациент не может позволить себе паузу в приеме медикаментов.

И речь идет не о днях или неделях, а в буквальном смысле о часах, в течение которых организм должен получить волшебную таблетку. По этой причине льготное лекарственное обеспечение кардиологических пациентов в течение двух лет после инфаркта, инсульта, операций на сердце и сосудах предусмотрено нацпроектом «Здравоохранение».

«Кардиологическому пациенту как можно быстрее, фактически без какого-то временного окна, после выписки из стационара на руки выдаются препараты. Пропуск даже одних суток в их приеме может закончиться развитием осложнений. Эти препараты полностью соответствуют нашим клиническим рекомендациям и самым высоким международным стандартам», — объясняет С.А. Бойцов.

В 2020 году в рамках программы бесплатными препаратами было обеспечено более 450 тыс. человек, в 2021 году доля пациентов, охваченных лекарственным обеспечением, составила более 673 тысяч пациентов. За 2022 год уже более 824 тысяч пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, получили бесплатные препараты, охват терапией составил 93,8 % от подлежащих. К началу 2024 года, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, бесплатные лекарства получили более 1,7 миллиона больных, находящихся под диспансерным наблюдением.

В 2024 году перечень заболеваний, при которых возможно получать бесплатные лекарства, был расширен. В него вошли пациенты, страдающие ишемической болезнью сердца в сочетании с мерцательной аритмией и хронической сердечной недостаточностью. Именно эти диагнозы составляют перечень хронических сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются основной причиной смертности. Новый подход к обеспечению данной категории сердечников льготными лекарствами позволит сохранить десятки тысяч жизней.

«Сейчас программа расширена, и льготное лекарственное обеспечение получают также пациенты, у которых имеется сердечная недостаточность, связанная с развитием предшествующего инфаркта миокарда. Все это позволило в конечном итоге практически в два раза снизить годичную смертность пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда», — комментирует С. Бойцов.

В регионах

За последние 4 года по нацпроекту «Здравоохранение» были созданы 64 новых региональных сосудистых центров и 36 первичных сосудистых отделений. В области борьбы с заболеваниями сердца и сосудов поставлено свыше 22 тыс. единиц оборудования. Это позволило трансформировать систему кардиологической помощи в России и перенастроить работу по диагностике и ведению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионах. Пациенты-сердечники с хроническими заболеваниями должны иметь возможность получить экстренную помощь, не дожидаясь острых состояний. У пациентов с инфарктом или инсультом счет времени и вовсе идет на часы.

Поэтому так важно равномерное с географической точки зрения распределение центров, специализирующихся на кардиологической помощи.

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«В период действия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», который заканчивается в 2024 году, была поставлена задача переоснащения, дооснащения и создания новых сосудистых центров, чтобы максимально приблизить к пациенту возможность оказать ему своевременную и высокоэффективную качественную помощь при острых состояниях, таких как инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения», — отмечает Сергей Бойцов.

Только несколько примеров. В Екатеринбурге для отделения нейрохирурги Городской клинической больницы №40 было приобретено новое оборудование для лучшей визуализации хода любых микрохирургических операций на головном и спинном мозге. В центральной районной больнице Краснобаковского муниципального округа под Нижним Новгородом установили новый рентгеновский диагностический комплекс. С 2023 года на базе тульского областного кардиологического диспансера организован Ситуационный центр по кардиологии, который координирует работу кардиологической службы Тульской области, – основной инструмент в управлении сердечно-сосудистыми рисками.

Ближе к пациенту

Планомерная работа по модернизации российской кардиологической службы расширяет возможности специалистов на местах. Это важно и для пациентов, требующих экстренной помощи, и для тех, кто должен находиться под наблюдением на уровне амбулаторного звена.

«Если мы имеем дело с инфарктом миокарда с полной закупоркой артерии сердца бляшкой и тромбом, тогда речь идет об очень коротком временном интервале: чем быстрее мы откроем закупоренную артерию, тем меньше будет размер инфаркта миокарда и тем больше будет вероятность благоприятного исхода у пациентов в плане снижения вероятности смерти, или развития сердечной недостаточности с последующей инвалидизацией», — объясняет С.А. Бойцов.

Поэтому важно, чтобы пациенты имели возможность обратиться за медицинской помощью в первые два часа от начала симптомов и попасть в стационар. Для этого стационары должны быть размещены таким образом, чтобы как можно большее количество пациентов находились в зоне транспортной доступности. По этому принципу и построена сеть кардиологических отделений. «В тех случаях, где это невозможно из-за географической удаленности, пациенту бригадой скорой помощи сначала вводятся препараты, растворяющие тромб, и далее его транспортируют в стационар, где проводят оперативное лечение с открытием поврежденной артерии», — отмечает эксперт.

Когда происходит неполная закупорка артерии, у специалистов есть больший интервал времени для маневра (около суток), хотя в случае этой категории пациентов тоже не исключены высокие риски развития неблагоприятных осложнений. «Этих пациентов мы тоже стратифицируем по величине риска, по факту наличия сопутствующих осложнений, по факту возраста и тоже стараемся как можно быстрее провести им оперативное лечение», — добавляет С. Бойцов.

Статистика говорит сама за себя. В регионах наращивают объемы кардиологической помощи, а врачи имеют возможность постоянно совершенствовать свое мастерство и осваивать новые методики.

В Омском сосудистом центре с начала 2024 года выполнено 525 операций по стентированию коронарных артерий. Проводить больше высокоточных операций на сердце и сосудах в больнице скорой медицинской помощи (БСМП № 1) стало возможным благодаря современному оборудованию.

В мае этого года впервые в Нижегородской области выполнено МРТ исследование сердца у новорожденного возрастом 3 дней и весом 2,2 кг, объем левого желудочка сердца имел размер столовой ложки, а самый главный сосуд — аорта — диаметр всего полсантиметра. А в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В.П.Полякова провели первую в регионе операцию на сердце методом хирургии малых доступов через боковую торакотомию. Пациентке заменили клапан через небольшой разрез, раньше такую операцию проводили открытым доступом.

В дальнейшем кардиологическая помощь продолжит развиваться за счет более широкого применения новых технологий и инноваций, способных кардинально улучшить здоровье сердца и сосудов. В целом, трансформация организации и оказания помощи кардиологическим больным уже сегодня способствует задаче по увеличению продолжительности жизни в России. Напомним, к 2030 году этот показатель в России должен вырасти до 78 лет с нынешних 73 лет, а к 2036 году — до 81 года.