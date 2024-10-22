Моди рассказал, о чем общался с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани обсудил укрепление двустороннего партнерства. Соответствующая запись опубликована на странице Моди в соцсети X.

«Провел прекрасную встречу с президентом Путиным. Отношения между Индией и РФ имеют глубокие корни. Во время переговоров сосредоточились на дальнейшем укреплении двустороннего партнерства в различных отраслях», — написал он.

Переговоры Путина и Моди проходили в Губернаторском дворце Казанского кремля в рамках саммита БРИКС. Темы разговора политиков заранее не анонсировались. Однако ожидается, что Путин и Моди обсудят широкий круг вопросов.

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Моди высказался за скорейший мир на Украине.