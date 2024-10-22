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Глюкоза вышла на связь после скандала с наркотиками

Певица Глюкоза заявила, что ее пытается уничтожить влиятельный человек

Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после скандала с наркотиками.

Глюкоза рассказала, что вчера ночью к ней подошли сотрудники полиции в московском аэропорту. По словам артистки, они ждали именно ее и планировали ее задержание. Работники правоохранительных органов приехали, как отметила певица, из-за заявления «одного влиятельного» человека. Из-за этого полиция начала подозревать, что артистка находилась в невменяемом состоянии.

Чистякова-Ионова отметила, что после этого включила камеру и попросила людей предъявить документы. Она приложила ролик к публикации.

«Само собой, я абсолютно вменяемая, усталая — да, но без каких-то мифических «признаков», которые выдумывают СМИ, без каких-то мифических «запрещенных веществ», — уверила знаменитость.

По словам Глюкозы, ее попросили пройти в отделение полиции в аэропорту, где обвинили в наркотическом опьянении и попросили сдать анализы. Артистка не стала ничего делать без адвокатов и свидетелей. Затем певица позвонила своему представителю. Она поблагодарила свою защиту и сотрудников отдела аэропорта за поддержку.

Чистякова-Ионова добавила, что ее подозревали по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»). Адвокаты объяснили певице, что медицинское освидетельствование она обязана проводить только в случае законности требований полиции.

Как отметила Глюкоза, сотрудники органов заявили, что у нее есть запах алкоголя изо рта, неустойчивые позы, изменение кожного покрова и нарушение речи. Певица опровергла это. По словам звезды, полицейские отказались называть эти причины под камерами перед адвокатами.

«Вы знаете того, кто последние месяцы пытается меня уничтожить», — заявила исполнительница.

Ранее спутника певицы Глюкозы арестовали за употребление наркотиков.

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