Кадыров присвоил боксеру Бетербиеву звание почетного гражданина Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о присвоении российскому боксеру Артуру Бетербиеву звания почетного гражданина республики и подарил ему автомобиль.

«Победа Артура и завоевание такого высокого титула стали самым настоящим подарком не только для жителей Чечни, но и для миллионов болельщиков и любителей бокса со всего мира», — написал Кадыров.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. До боя с Бетербиевым Бивол выиграл 23 поединка.

Ранее в России объяснили необходимость реванша между Биволом и Бетербиевым.