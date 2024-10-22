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Российский истребитель сопроводил борт Си Цзиньпина в небе над Казанью

Синьхуа: российский истребитель сопроводил самолет Си Цзиньпина около Казани

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Михаил Голенков/РИА Новости

Российский истребитель сопроводил в качестве эскорта самолет председателя КНР Си Цзиньпина на подлете к Казани. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Видео, снятое с китайского самолета опубликовало РБК. Фотографии эскорта разместило на своем сайте китайское издание Chinanews.

Лидер КНР прибыл в Казань на саммит БРИКС днем 22 октября. Его угостили чак-чаком сразу после того, как он вышел из самолета.

БРИКС объединяет крупные развивающиеся экономики, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее операторы объяснили перебои связи в Казани, где проходит саммит БРИКС.

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Саммит БРИКС в Казани
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