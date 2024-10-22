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В Берлине людей выселяют из квартир из-за велосипедной дорожки

Жителей одной из улиц на западе Берлина выселяют из квартир из-за велодорожки

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Власти Берлина собираются выселить людей из квартир из-за велодорожки. Об этом пишет Bild.

Четыре года назад на улице Кантштрассе в престижном районе Шарлоттенбург появилась велосипедная дорожка. Для того, чтобы ее проложить, пришлось сузить проезжую часть. Из-за этого автомобилисты теперь вынужденно паркуются буквально посреди двухполосной дороги. Кроме того, проблемы возникли с доступом специального транспорта к жилым домам. Время показало, что велодорожка и припаркованные вдоль нее машины действительно мешают проезду пожарных машин, использованию автолестниц и эвакуации при ЧП.

Чиновники долго обсуждали, как не навредить велосипедистам и обеспечить безопасность для остальных горожан. Предлагалось поменять местами велодорожку и места для парковки, а также вообще запретить парковаться на этой улице. Но в итоге власти Шарлоттенбурга ввели «запрет на использование» жилых домов в округе, который начнет действовать с 1 ноября. Это означает, что сотни владельцев квартир на третьем и более высоких этажах должны будут покинуть свое жилье. Местные утверждают, что не собираются уезжать, особенно в условиях острого дефицита жилья в Берлине.

Ранее велосипедист ударил кулаком в лицо женщину, которая шла по велосипедной дорожке с коляской.

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