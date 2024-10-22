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Сбор на поддержку войск КНДР оказался фейковым

Сбор средств на гуманитарную помощь армии КНДР оказался фейковым

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KCNA/AP

Сбор средств на гуманитарную помощь Корейской народной армии (КНА, Вооруженные силы КНДР), которая якобы присоединилась к российским войскам на фронте на Украине, оказался фейковым. Информация о сборе появилась в Telegram-канале «Полуавтобия».

Источником ложных сведений послужила присланная подписчиком фотография с доской объявлений, на которой размещен плакат с символикой курской группы помощи «Наша хата не с краю».

В ложном объявлении сообщалось, что в «Домике добрых дел» состоится благотворительная акция «Сытый союзник», направленная на поддержку частей корейской армии на фронте.

О том, что это фейк, сообщил официальный канал группы помощи «Наша хата не с краю», который предупредил, что никакой акции 24 октября не планируется, и в ближайшее время возможны и другие ложные сообщения насчет действий группы помощи.

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Северная Корея с «высокой вероятностью» начала отправлять свои войска для помощи России в конфликте на Украине.

22 октября представительство КНДР при ООН опровергло информацию о возможной отправке своих военных в Россию, назвав эти слухи безосновательными.

Ранее сестра Ким Чен Ына сравнила Южную Корею и Украину с невоспитанными собаками.

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