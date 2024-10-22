Пушков высмеял попытки Запада изолировать Россию на фоне саммита БРИКС

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что у Запада «явно-что-то не заладилось» с изоляцией России, и он идет по пути самоизоляции от глобального большинства. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал визит ряда мировых лидеров на саммит БРИКС в Казани.

«С «изоляцией России» у Запада явно что-то не заладилось. Напротив, Запад идет по пути самоизоляции от глобального большинства. Именно его ведущие представители приехали на саммит БРИКС в Казань», — написал парламентарий.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии оценили влияние саммита БРИКС на будущее мира.