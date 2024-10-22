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Песков рассказал об особенностях перевода на саммите БРИКС в Казани

Песков: на саммите БРИКС используется и синхронный, и последовательный перевод

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Maxim Shemetov/Reuters

Стало известно, как обстоят дела с переводом с разных языков на саммите БРИКС в Казани. Об этом Telegram-каналу SHOT рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если есть переводчик, который обладает необходимой квалификацией для синхронного перевода, то тогда синхронный перевод. Если в настоящий момент такого переводчика нет, то тогда последовательный», — сказал Песков.

22 октября сообщалось, что президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди забыл про переводчика. «У нас такие отношения, что я считал, вы и так все понимаете», — сказал российский лидер, обращаясь к Моди.

Позже Моди рассказал, о чем общался с Путиным. По его словам, во время переговоров они сосредоточились на дальнейшем укреплении двустороннего партнерства в различных отраслях.

Во вторник в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения. БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков ответил, будет ли на саммите БРИКС обсуждаться вопрос расширения организации.

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Саммит БРИКС в Казани
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